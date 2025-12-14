به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح یکشنبه در جریان مانور تمامعیار زلزله و سیل در روستای باغچق اظهار کرد: امیدواریم هیچگاه شاهد حوادث ناگهانی نباشیم، اما طبیعت از ما کسب اجازه نمیکند و هرگونه رفتار نامناسب ما با آن میتواند خطرآفرین باشد.
وی با تأکید بر اهمیت فرماندهی واحد گفت: رخداد همزمان سیل و زلزله عملیات را پیچیده میکند و تنها با تبعیت همه دستگاهها از فرماندهی واحد میتوان عملیات نجات را اثربخش و خسارتها را کاهش داد.
استاندار خراسان شمالی بیان کرد: همکاری و همافزایی بین نیروها باید بهگونهای باشد که تمام امکانات و توان تحت مدیریت واحد قرار گیرد.
رئیس ستاد مدیریت بحران خراسان شمالی همچنین به اهمیت آموزشهای همگانی و آمادگی قبلی مردم و گروههای هدف اشاره کرد و گفت: رفتار افراد آسیبدیده و نیازمند کمک در بحران، نشاندهنده تأثیر آموزشهای پیشین است.
وی با اشاره به نقش کلیدی مدیران در مدیریت بحران تصریح کرد: «فرادی که در رأس مدیریت بحران انتخاب میشوند باید خلاق، توانمند و دارای قدرت فرماندهی باشند و از کار جزیرهای پرهیز کنند. ضعفها باید بهصورت شفاف در مانورها مطرح شود تا بلافاصله رفع شود.
نوری با قدردانی از تلاش اعضای شورای تأمین، دستگاههای اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و هلالاحمر گفت: حضور فعال و سازمانیافته این نیروها باعث میشود مدیران با آرامش و امنیت، عملیات را اجرا کنند.
وی در پایان به نقش شهرداریها، NGOها و دیگر گروهها در مواقع بحران اشاره کرد و افزود: همه دستگاهها و گروهها باید تحت فرماندهی واحد در میدان حضور یابند تا خدمات بهموقع و اثربخش به مردم ارائه شود و رضایت نسبی آنان حاصل شود.
نظر شما