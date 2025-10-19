به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی میری پیش از ظهر یکشنبه در چهارمین نشست پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی اظهار کرد: مطابق قانون مدیریت بحران، اجرای برنامه‌های عملیاتی برای کاهش خسارات حوادث طبیعی ضروری است و استان مرکزی با تصویب طرح‌های تخصصی در این مسیر اقدامات مؤثری انجام داده است.

وی افزود: طرح شناسایی و اولویت‌بندی روستاهای در معرض خطر با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پژوهشکده سامانه طبیعی تهیه شده است.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، افزایش تاب‌آوری روستاها و کاهش خسارات ناشی از زلزله و سیل است.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری مرکزی تاکید کرد: مانور زلزله در منطقه کوکبیه شازند برگزار می‌شود و حدود ۱۵۰۰ نیروی عملیاتی در ۹۲ تیم تخصصی و ۲۰ تیم ارزیاب، همراه با بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و ۲۰۰ دستگاه تجهیزات سبک، در آن شرکت خواهند کرد.

وی افزود: هدف از برگزاری این مانور، آمادگی کامل تمامی دستگاه‌ها و تیم‌های عملیاتی استان در مقابله با حوادث طبیعی است و مانور هشتم آبان فرصت مناسبی برای ارزیابی و تقویت این آمادگی خواهد بود.

میری ادامه داد: سناریوی این مانور توسط سازمان مدیریت بحران کشور تدوین و ابلاغ شده و در سایر استان‌ها از جمله هرمزگان و خراسان شمالی نیز اجرا خواهد شد.

وی گفت: این مانور علاوه بر تقویت آمادگی، زمینه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و امتیازدهی به فعالیت‌های آنان را فراهم می‌کند.

سرپرست مدیریت بحران استان مرکزی با اشاره به خسارات سیلاب سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، بر لزوم شناسایی نقاط حادثه‌خیز و آماده‌سازی نیروها و تجهیزات برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی تأکید کرد.

گفتنی است؛ مانور زلزله روز هشتم آبان ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز می‌شود و نقش قابل‌توجهی در ارتقای آمادگی عملیاتی استان مرکزی خواهد داشت.