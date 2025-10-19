  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

مانور مقابله با زلزله با حضور ۳۰۰ دستگاه اجرایی در مرکزی برگزار می‌شود

اراک- سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری مرکزی با تأکید بر اهمیت آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی گفت: مانور مقابله با زلزله با حضور ۳۰۰ دستگاه اجرایی در منطقه کوکبیه شازند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی میری پیش از ظهر یکشنبه در چهارمین نشست پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی اظهار کرد: مطابق قانون مدیریت بحران، اجرای برنامه‌های عملیاتی برای کاهش خسارات حوادث طبیعی ضروری است و استان مرکزی با تصویب طرح‌های تخصصی در این مسیر اقدامات مؤثری انجام داده است.

وی افزود: طرح شناسایی و اولویت‌بندی روستاهای در معرض خطر با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پژوهشکده سامانه طبیعی تهیه شده است.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، افزایش تاب‌آوری روستاها و کاهش خسارات ناشی از زلزله و سیل است.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری مرکزی تاکید کرد: مانور زلزله در منطقه کوکبیه شازند برگزار می‌شود و حدود ۱۵۰۰ نیروی عملیاتی در ۹۲ تیم تخصصی و ۲۰ تیم ارزیاب، همراه با بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و ۲۰۰ دستگاه تجهیزات سبک، در آن شرکت خواهند کرد.

وی افزود: هدف از برگزاری این مانور، آمادگی کامل تمامی دستگاه‌ها و تیم‌های عملیاتی استان در مقابله با حوادث طبیعی است و مانور هشتم آبان فرصت مناسبی برای ارزیابی و تقویت این آمادگی خواهد بود.

میری ادامه داد: سناریوی این مانور توسط سازمان مدیریت بحران کشور تدوین و ابلاغ شده و در سایر استان‌ها از جمله هرمزگان و خراسان شمالی نیز اجرا خواهد شد.

وی گفت: این مانور علاوه بر تقویت آمادگی، زمینه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و امتیازدهی به فعالیت‌های آنان را فراهم می‌کند.

سرپرست مدیریت بحران استان مرکزی با اشاره به خسارات سیلاب سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، بر لزوم شناسایی نقاط حادثه‌خیز و آماده‌سازی نیروها و تجهیزات برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی تأکید کرد.

گفتنی است؛ مانور زلزله روز هشتم آبان ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز می‌شود و نقش قابل‌توجهی در ارتقای آمادگی عملیاتی استان مرکزی خواهد داشت.

