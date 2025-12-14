بانوان بهشت؛ آغاز یک مسیر و شبکه سازی مستمر

خبرگزاری مهر - گروه دین، حوزه و اندیشه- فاطمه علی آبادی: سنت حسنه تکریم و گرامیداشت کنشگران در عرصه‌های مختلف آن هم در زمان حیات جسمانی، از جمله رسم‌های ستوده ای است که از دیرهنگام در ایران ما ریشه داشته و در سال‌های اخیر نیز شتاب و اهتمامی دو چندان به آن داده شده است. یکی از عرصه‌های کمتر ورود یافته، تکریم از بانوان و زنان ارزشمند و ارجمند این سرزمین است که در حوزه فرهنگ و تربیت، گام‌های استوار و غیرقابل انکاری برداشته اند. به یقین عرصه فرهنگ دینی و معنوی، عرصه‌ای است که بانوان، نقش پررنگی در تدوین و پیکره آفرینی آن داشته اند و هیئت، نماد این عرصه است.

اسماً سرایی یکی از کنشگران این عرصه است که امسال در قالب دبیر ستاد برگزاری چهارمین رویداد ملی بانوان بهشت، به نقش آفرینی همکاران خود نگاهی نقادانه داشته و قرار است از ۱۴ تن از این بانوان، با اهدای نشان فضه و چند تن دیگر را با اهدای نشان وفا مورد قدردانی قرار دهد. با او درباره چند و چون چهارمین رویداد ملی بانوان بهشت به گفتگو نشستیم که در ادامه حاصل آن تقدیم مخاطبان می‌شود.



*گروه هدف و مخاطبان همایش بانوی بهشت چه کسانی هستند؟



همایش بانوی بهشت با محوریت تجلیل از بانوان پیشکسوت، اثرگذار و جریان‌ساز عرصه هیئت طراحی‌شده است؛ بانوانی که سال‌ها در نقش‌های مختلف، از مسئولین هیئت‌ها، مداحان، سخنرانان و کنشگران فرهنگی مذهبی با اخلاص و مجاهدت، در مسیر تعظیم شعائر اهل‌بیت علیهم‌السلام قدم برداشته‌اند. از منظر گروه هدف، این رویداد به‌طور ویژه ناظر به بانوان پیشکسوتی است که نقش آنان در شکل‌گیری، تثبیت و رشد هیئت‌های بانوان و انتقال معارف اهل‌بیت به نسل‌های بعد، کمتر دیده‌شده اما بسیار تعیین‌کننده بوده است. تقدیم نماد فضّه به ۱۴ نفر از این بانوان، نشانه‌ای ازتکریم وفاداری، بصیرت، صبر و خدمت خاموش آنان در مسیر حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها اما از حیث گروه مخاطب، این همایش محدود به پیشکسوتان نیست؛ بلکه بانوان فعال هیئتی، مدیران فرهنگی، دختران و بانوان جوانِ دغدغه‌مند و نسل آینده جریان هیئت را نیز دربرمی‌گیرد. هدف ما ایجاد یک پیوند نسلی است؛ تا تجربه، هویت و روحیه مجاهدت بانوان پیشکسوت به نسل جدید منتقل شود و الگوهای زنِ مؤمن، اثرگذار و تمدن‌ساز به‌درستی معرفی شوند.



*در رویداد بانوان بهشت از چه کسانی و چرا قدردانی می‌شود؟



در رویداد بانوان بهشت از بانوانی قدردانی می‌شود که در عرصه هیئت، خدمت را به‌عنوان یک مسیر ماندگار و آگاهانه انتخاب کرده‌اند؛ زنانی که سال‌ها با اخلاص، صبر و مسئولیت‌پذیری در متن و پشت‌صحنه‌ی هیئت‌های بانوان نقش‌آفرینی کرده‌اند. این قدردانی شامل مسئولین هیئت‌ها، مداحان و سخنرانان پیشکسوتی است که علاوه بر خدمت مستمر، با نوآوری و ابتکار عمل توانسته‌اند هیئت را متناسب با نیازهای زمان زنده، پویا و اثرگذار نگه دارند و در عین وفاداری به اصالت‌ها، پاسخگوی مسائل روز جامعه باشند. در گفتمان خدمت، معیار انتخاب این بانوان صرفاً سابقه یا جایگاه نیست، بلکه اثرگذاری واقعی، نقش‌آفرینی فعال در جهاد تبیین، روشنگری فرهنگی و انتقال صحیح معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام به نسل‌های مختلف است؛ به‌ویژه در بزنگاه‌های اجتماعی که هیئت، نقش مهمی در افزایش بصیرت و آرامش جامعه داشته است. همچنین از بانوانی قدردانی می‌شود که با ایجاد انسجام اجتماعی، تقویت همدلی، پیوند نسل‌ها و شبکه‌سازی میان هیئت‌های بانوان، هیئت را به یک پایگاه اجتماعیِ امیدآفرین و جریان‌ساز تبدیل کرده‌اند.



*معیارهای انتخاب چهره‌های برتر در همایش بانوان بهشت چه بوده و هیئت انتخاب چه کسانی بودند؟



در همایش بانوان بهشت، انتخاب چهره‌های برتر بر پایه‌ی کسوت و جایگاه سنی، سابقه‌ی طولانی و مؤثر در عرصه هیئت، شاگردپروری و تربیت نیروهای فعال، و توان جریان‌سازی اجتماعی صورت گرفته است. توجه به زمان‌شناسی، درک نیازهای روز جامعه، نوآوری در شیوه‌های فعالیت هیئتی و نقش‌آفرینی در جهاد تبیین از دیگر شاخص‌های مهم این انتخاب بوده است. فرآیند انتخاب با بررسی دقیق سوابق و مشورت‌های تخصصی انجام شد و هیئت انتخاب متشکل از بانوان پیشکسوت و صاحب‌نظر عرصه هیئت، فعالان فرهنگی مذهبی و نمایندگان مجموعه‌های هیئتی بود تا انتخاب‌ها مبتنی بر شناخت میدانی و نگاه کارشناسی انجام شود.



*آیا بنیاد دعبل خزاعی در طول سال هم ارتباطی با برگزیدگان این همایش دارد و از تجربه و ویژگی‌های برتر آن‌ها استفاده می‌شود؟



بله؛ رویداد بانوان بهشت صرفاً یک مراسم قدردانی نیست، بلکه آغاز یک مسیر ارتباطی و شبکه‌سازی مستمر با بانوان برگزیده است. بنیاد دعبل خزاعی تلاش دارد در طول سال، از تجربه، دانش میدانی و ویژگی‌های برجسته این بانوان پیشکسوت در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شود.

ین ارتباط در قالب هم‌اندیشی‌ها، انتقال تجربه، نقش‌آفرینی مشورتی، شاگردپروری و همراهی با نسل جدید بانوان هیئتی ادامه پیدا می‌کند تا تجربه‌های ارزشمند آنان به سرمایه‌ای زنده و جریان‌ساز تبدیل شود. هدف بنیاد دعبل این است که برگزیدگان بانوان بهشت به‌عنوان مرجع تجربه، الگوی خدمت و پیشران اجتماعی هیئت‌های بانوان در طول سال نقش‌آفرین باشند و این ظرفیت به شکل مؤثر در خدمت ارتقای جریان هیئت قرار گیرد.



*کمی درباره تنوع خدمت به اهل بیت در حوزه بانوان بگویید. وقتی می‌گوئید بانوان خادم اهل بیت، دقیقاً چه خدماتی و در چه حوزه‌هایی منظورتان است؟



وقتی از بانوان خادم اهل‌بیت صحبت می‌کنیم، منظور زنانی است که خدمت به اهل‌بیت را نه صرفاً یک فعالیت آئینی، بلکه یک مسیر زندگی و تعهد می‌دانند. خدمات این بانوان بسیار متنوع است شامل آموزش و هدایت نسل جوان، خانواده‌ها و جامعه تعظیم شعائر و تقویت فرهنگ هیئتی حلقه‌ها و کلاس‌های معرفتی شاگردپروری و ایجاد الگوی صحیح انتقال معارف اهل‌بیت به نسل‌های بعد تا فرهنگ و هویت هیئت زنده و پویا باقی بماند. در کنار این، بانوان خادم اهل‌بیت در حوزه‌های اجتماعی و حل مسائل جامعه نیز فعال هستند؛ آن‌ها به نیازهای واقعی مردم پاسخ می‌دهند، شبکه‌های حمایتی ایجاد می‌کنند، در فقرزدایی مشارکت می‌کنند و فرصت‌های اشتغال برای بانوان فراهم می‌آورند. علاوه بر این، نقش مهمی در جهاد تبیین، روشنگری فرهنگی و جریان‌سازی اجتماعی دارند و بسیاری از فعالیت‌هایشان به شکل کارهای جهادی، خودجوش و پشت‌صحنه انجام می‌شود، بدون آنکه به دنبال دیده شدن باشند. ترکیب این خدمات فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و جهادی نشان می‌دهد که خدمت بانوان به اهل‌بیت فراتر از مناسک و مراسم است و اثر آن در جامعه ملموس، ماندگار و جریان‌ساز است.