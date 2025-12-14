به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل بابازاده صبح یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل در جمع رزمندگان و خانوادههای شهدا با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی کشور، اظهار کرد: ما خودمان ممکن است تکهتکه شویم، اما هرگز اجازه نخواهیم داد کشورمان دچار تجزیه و تکهتکه شدن شود.
وی با اشاره به مجاهدت شهدا افزود: شهدای ما با زحمت و از جانگذشتگی این مسیر را هموار کردند، اما باید صادقانه گفت که در برخی مقاطع، مسئولان آنگونه که باید با جان و دل پای کار نبودهاند و نتیجه آن بروز مشکلات امروز است.
فرمانده قرارگاه منطقهای عاشورا با بیان اینکه پیشرفت بدون تلاش ماندگار نخواهد بود، تصریح کرد: چیزی که بدون زحمت به دست بیاید، ارزشی نخواهد داشت. از مسئولان انتظار داریم میدان را به نیروهایی بدهند که روحیه جوان، انقلابی و پای کار دارند.
سردار بابازاده با تأکید بر سرمایههای واقعی کشور گفت: خزانه این ملت نه طلاست و نه نقره، بلکه علم و تجربه فرزندان این سرزمین است.
وی همچنین از مسئولان مدیریت شهری خواست توجه بیشتری به اماکن مقدس و مراکز حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس داشته باشند و افزود: ما اکبرها و بهترینهای خود را تقدیم وطن کردهایم و هرگز ارزش این والامقامها را با بودجههای اندک معامله نمیکنیم.
فرمانده قرارگاه منطقهای عاشورا همچنین با اشاره به افزایش ناعدالتیها در جامعه گفت: در کشوری که بیانصافی بیشتر شده، همه ما در قبال شهدا مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.
سردار بابازاده با بیان اینکه رزمندگان سرمایههای بزرگ این کشورند، خاطرنشان کرد: این مملکت متعلق به رزمندگان است. ما رزمندگان، خاکسار و مطیع فرماندهی مقام معظم رهبری هستیم؛ رهبری برای رزمندگان میسوزد و رزمندگان نیز جان خود را فدای رهبری میکنند.
وی در پایان با تأکید بر نگاه سازنده در مدیریت کشور، گفت: باید فرصتساز باشیم نه فرصتسوز، بارورساز باشیم نه باورسوز. مدیر خوب مدیری است که بهترین وضعیت را برای مردم رقم بزند و همه ما وظیفه داریم از میراث گرانسنگ شهدا پاسداری کنیم.
نظر شما