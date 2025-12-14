  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

عملیات برف‌روبی محور سیاهکل به دیلمان

سیاهکل- راهداران سیاهکلی محور سیاهکل به دیلمان را برای جلوگیری از انسداد پاکسازی کردند.

