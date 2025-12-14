https://mehrnews.com/x39RNj ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸ کد خبر 6688661 استانها گیلان استانها گیلان ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸ عملیات برفروبی محور سیاهکل به دیلمان سیاهکل- راهداران سیاهکلی محور سیاهکل به دیلمان را برای جلوگیری از انسداد پاکسازی کردند. دریافت 5 MB کد خبر 6688661 کپی شد مطالب مرتبط دیلمان سفید پوش شد عملیات برف روبی در محور راه روستایی شوئیل رودسر عملیات برفروبی محور سیاهکل - دیلمان آغاز بارش برف در لاریخانی دیلمان صفاری: تردد در محور سیاهکل- دیلمان فقط با زنجیرچرخ امکانپذیر است عملیات برف روبی در محور سیاهکل-دیلمان برچسبها بارش برف برفروبی برف شهرستان سیاهکل
