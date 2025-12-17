  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹

عملیات برف روبی در محور سیاهکل-دیلمان

سیاهکل- در این ویدئو تصاویری از عملیات برف روبی در محور سیاهکل-دیلمان توسط نیروهای راهداری را مشاهده می کنید.

