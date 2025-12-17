https://mehrnews.com/x39TKm ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹ کد خبر 6693318 استانها گیلان استانها گیلان ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹ عملیات برف روبی در محور سیاهکل-دیلمان سیاهکل- در این ویدئو تصاویری از عملیات برف روبی در محور سیاهکل-دیلمان توسط نیروهای راهداری را مشاهده می کنید. دریافت 27 MB کد خبر 6693318 کپی شد مطالب مرتبط صفاری: تردد در محور سیاهکل- دیلمان فقط با زنجیرچرخ امکانپذیر است مرادی: بارش شدید برف در ۷ محور گیلان؛ تردد جریان دارد بارش برف در محورهای کوهستانی همدان؛ تمام راههای استان باز است دیلمان سفیدپوش شد عملیات برفروبی محور سیاهکل به دیلمان برچسبها بارش برف برفروبی شهرستان سیاهکل راهداری
نظر شما