  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۱

عملیات برف روبی در محور راه روستایی شوئیل رودسر

عملیات برف روبی در محور راه روستایی شوئیل رودسر

رودسر- در این فیلم تصاویری از عملیات برف روبی مسیر روستایی شوئیل توسط راهداران شهرستان رودسر را مشاهده می کنید.

دریافت 21 MB
کد خبر 6693331

