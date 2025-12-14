هشدار بارش باران شدید در ۴ استان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، استان‌های بوشهر، فارس، هرمزگان و مناطق جنوبی استان کرمان از روز دوشنبه تا روز جمعه به‌شدت تحت تأثیر سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: به همین دلیل طی نامه‌ای به این استان‌ها وضعیت آماده‌باش اعلام شده و استانداران نیز با صدور دستوراتی، ستادهای مدیریت بحران را در سطح استان و در برخی مناطق در سطح شهرستان تشکیل داده‌اند.

به گفته ظفری، آمادگی دستگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و سناریوهای مواجهه با این بارش‌ها بررسی و تمرین شده است.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: همه دستگاه‌های امدادی، عملیاتی، اجرایی، خدمات‌رسان و انتظامی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و مرخصی نیروها و مدیران دستگاه‌های مربوطه تا پایان شرایط اضطراری لغو شده است.

ظفری با اشاره به تمهیدات اجرایی اظهار کرد: ماشین‌آلات سنگین راهداری و امدادی در نقاط و مسیرهایی که احتمال خطر در آن‌ها وجود دارد مستقر خواهند شد تا عملیات و خدمات‌رسانی به‌صورت فعال انجام شود. همچنین تأکید شده است در نقاطی که ظرفیت آبگذری مناسب ندارند، لایروبی فوری، سریع و اضطراری انجام گیرد.

وی با تأکید بر نقش مردم در کاهش خطرات احتمالی گفت: با توجه به شدت بارش‌ها و احتمال بروز خسارت، از مردم عزیز درخواست می‌کنیم از نزدیک شدن به رودخانه‌ها و دهانه پل‌ها خودداری کنند، در صورت امکان از سفر در این ایام پرهیز کنند و به دلیل احتمال بروز خطر، از صعود به ارتفاعات اجتناب کنند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ابراز امیدواری کرد: با مشارکت مردم و تلاش دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، این بارش‌ها با ایمنی کامل و با آورده آبی مناسب پشت سر گذاشته شود.