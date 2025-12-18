به گزارش خبرنگار مهر، حسین ظفری سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: با تداوم فعالیت سامانه بارشی در ۲۲ استان کشور، ستادهای مدیریت بحران در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها به‌صورت مستمر در حال برگزاری جلسات هماهنگی هستند و مدیران، نیروهای امدادی و عوامل خدماتی نیز به شکل میدانی در نقاط حادثه‌خیز یا مناطقی که حوادث جزئی رخ داده، حضور فعال دارند و خدمات‌رسانی لازم را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۹۰ نقطه در سراسر کشور شاهد استقرار نیروهای هلال احمر است و این نیروها به‌صورت ۲۴ ساعته و مداوم در حال ارائه خدمات امدادی به هم‌وطنان هستند؛ تاکنون حدود ۱۸ هزار کیلومتر از باندهای جاده‌ای کشور عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی شده است. در این میان، دو مسیر فرعی به صورت موقت مسدود شده که عمدتاً در استان خراسان رضوی قرار دارند و این محورها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی خواهند شد.

ظفری با تأکید بر اهمیت ایمنی سفرها، از مردم درخواست کرد: پیش از آغاز سفر، حتماً از باز بودن مسیرها اطلاع کسب کنند تا بتوانند با اطمینان خاطر تردد داشته باشند.

وی هشدار داد: حدود ۱۵ میلیون پیامک هشدار برای سیم‌کارت‌های فعال در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی ارسال شده است. این پیامک‌ها طی روزهای گذشته عمدتاً در استان‌های کرمان، فارس، بوشهر و هرمزگان ارسال شده و بنا بر ارزیابی‌ها، نقش مؤثری در افزایش آمادگی عمومی داشته است. همچنین در جزیره قشم نیز یک روستا به‌دلیل بارش شدید و برای حفظ جان ساکنان، به‌صورت کامل تخلیه شد و این اقدام با هماهنگی مسئولان محلی انجام گرفت و خوشبختانه ساکنان این روستا در منطقه امن اسکان داده شده‌اند.

ظفری اظهار داشت: مرکز فرماندهی و هماهنگی مدیریت بحران در سطح ملی به‌صورت فعال در حال هدایت عملیات است و مراکز مشابه نیز در تمامی استان‌ها فعال هستند. شبکه آب و برق در شهرها و مناطق مختلف به‌صورت پایدار و مستمر ادامه دارد و در مواردی که قطعی‌های موقت رخ داده، شبکه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم و به مدار بازگشته‌اند.

وی اعلام کرد: در بخش مسکن و کشاورزی نیز، تیم‌های ارزیابی خسارت به‌سرعت به مناطق آسیب‌دیده اعزام شده‌اند و ارزیابی اولیه خسارات انجام شده است. پس از پایان بارش‌ها، بررسی‌های دقیق و کارشناسی تکمیل و جمع‌بندی نهایی خسارات به اطلاع مردم خواهد رسید.

ظفری از شهروندان درخواست کردند سفرهای خود را در روزهای پنجشنبه و جمعه به تعویق بیندازند و متذکر شد: در صورت ضرورت سفر، همراه داشتن تجهیزات ایمنی از جمله زنجیر چرخ الزامی است. پلیس راه و نیروهای انتظامی نیز در نقاط پرخطر، با هماهنگی فرمانداران و استانداران، نسبت به مسدودسازی موقت مسیرها اقدام می‌کنند و در مواردی که رانندگان زنجیر چرخ به همراه نداشته باشند، برای حفظ جان مسافران از ادامه مسیر آن‌ها جلوگیری خواهد شد.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با ابراز امیدواری خاطر نشان کرد: این بارش‌ها دستاوردهای مثبت و برکات مناسبی برای کشور به همراه داشته باشد و با مشارکت مردم و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، عبور ایمن از شرایط جوی امروز و فردا با سلامت کامل برای هم‌وطنان رقم بخورد.