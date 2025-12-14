به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عارفپور روز یکشنبه در گردهمایی مدیران کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداریهای منطقه ۵ کشور در تبریز، گفت: این نشستها فرصتی گرانبها برای همافزایی، تبادل تجربه، رفع شبهات و تقویت انسجام منطقهای است و هدف ما از برگزاری این گردهماییها، ارتقای همکاریها، بهبود فرایندها و تقویت پاسخگویی و عدالت در خدمت به مردم شریف است.
وی با بیان اینکه وزارت کشور پرمشغلهترین وزارتخانه و دارای بزرگترین گستره حکمرانی در کشور است، افزود: مجموعه مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی استانداریها نیز از پرمخاطبترین، پرکارترین و پرمسئولیتترین بخشها به شمار میآیند.
عارفپور تاکید کرد: مهمترین ویژگی همکاران ما در ستاد و استانها این است که نگاه صرفاً اداری و قانونی ندارند، بلکه نگاهی تکلیفی، انسانی و فراتر از قانون دارند. در این مجموعهها، متعهدترین، متخصصترین، مجربترین و خوشنامترین نیروها به کار گرفته شدهاند.
وی اضافه کرد: در هر دستگاه و مجموعه اداری که مراجعهکنندگان دچار نارضایتی میشوند، معمولاً به دفاتر بازرسی مراجعه میکنند که این نشان از اعتماد مردم به مجموعههای بازرسی و ارتباطات مردمی است و در واقع این بخش از نظام اداری، سنگینترین و حساسترین مأموریتها را بر عهده دارد.
رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور در ادامه به حمایت قاطع وزیر کشور از مجموعه بازرسی اشاره کرد و گفت: تقویت حوزه بازرسی، کار مدیران را روانتر و به شفافیت و سلامت اداری کمک میکند.
عارفپور با بیان اینکه بازرسیها باید عالمانه و با رویکرد پیشگیری از تخلف باشد، افزود: تقویت حوزه بازرسی در کنار ابزار سختافزاری و نرمافزاری، نیازمند ابزار فکری است.
وی ادامه داد: جلوگیری از تضییع حقوق مردم نهتنها یک وظیفه قانونی بلکه تکلیف شرعی است.
عارفپور، نظارت و پیگیری در حوزه امور حقوقی را از وظایف مهم دفاتر بازرسی استانداریها عنوان کرد و گفت: باید پاسخگوی مردم باشیم، حتی اگر از نظر قانونی امکان برآورده کردن نیاز مراجعان نباشد.
وی در خصوص مدیریت و ارزیابی عملکرد در دفاتر بازرسی هم گفت: مدیریتی و بهبود عملکرد با ارزیابی محقق میشود و دفاتر بازرسی استانداریها باید هم حوزه ستادی و هم سایر دستگاهها را به طور مستمر ارزیابی کنند.
