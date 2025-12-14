  1. بین الملل
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

خاخام معروف «ایلی شلانگر» در حنوکای خونین کشته شد

رسانه های رژیم صهیونیستی جزئیات جدیدی از هویت برخی از کشته‌ها و زخمی‌های جشن حنوکای خونین یهودیان در سیدنی استرالیا منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع خبری از کشته شدن خاخام اسرائیلی در «حنوکای خونین» و زخمی شدن رئیس شورای یهودیان استرالیایی-اسرائیلی خبر دادند.

بنا به این گزارش‌ها، خاخام «ایلی شلانگر»، فرستاده گروه «حباد» صهیونیستی، در حمله سیدنی استرالیا کشته شده و رئیس شواری یهودیان استرالیایی-اسرائیلی زخمی شده است.

گروه صهیونیستی «حباد» اعلام کرد که حاخام فرستاده شده به جشن حنوکای یهودیان استرالیا در شهر سیدنی کشته شده است.

هم‌زمان، رسانه‌های استرالیایی به نقل از منابع پلیس گزارش دادند که یکی از مهاجمان مسلح در درگیری با پلیس کشته شده و فرد دیگری که در تیراندازی دست داشته، تحت درمان قرار دارد.

در واکنش به این رویداد، گدعون ساعر، وزیر امور خارجه تل‌آویو با ارزیابی تندتری از علل حادثه مدعی شد: آنچه رخ داد، نتیجه تحریک و جنون یهودی‌ستیزی است که در طول دو سال گذشته در خیابان‌های استرالیا جاری بوده است.

    • سرباز میهن IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 2
      پاسخ
      انشالله بزودی نتانیاهو هم به درک واصل بشه .
    • IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      2 2
      پاسخ
      این عمل بازخورد جنایات دولت نتانیاهو جنایت کار هست که باعث بازخورد ترویج خشونت در بین جوامع می‌شود و در این وسط با گناه و بی گناه کشته یا زخمی میشن
    • IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 2
      پاسخ
      این نتیجه اونهمه جنایت در فلسطین و حمله به ایران است
      • حسین IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        0 0
        لعنت برجدو اباد نتانیاهو
    • یه ترک از خراسان دیار نادر شاه ایران زمین IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اسلحتونو سمت ایران نگیرید این نتیجه وحشی بازی های خودتونه بعدم پنج تا اسرائیلی بمیرن تمام رسانه ها مظلوم نمایی برا یهودها میخرن ولی کلی فلسطینی ایرانی سوریه ای لبنانی تو حمله اسرائیلی های وحشی بمیرن مهم نیس این کشته ها برا دفاع از خودشونه
    • IR ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      در کل صهیونیسم نوعی شیطان پرستیست که وارد دین یهود و مسیحیت و بهاییت شده این فرقه شیطان را خدای خود میدانند و زیر پرچم مثلث اقدامات شیطانی خود را گسترش میدهند بدون ان که درک کنند خدایی هست که تمام اعمال بشر را شاهد است این یشر است که خالق را نمیبیند او همیشه با ماست دنیا را زیاد سخت نگیرید که محل گذر است

