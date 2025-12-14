خاخام معروف «ایلی شلانگر» در حنوکای خونین کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع خبری از کشته شدن خاخام اسرائیلی در «حنوکای خونین» و زخمی شدن رئیس شورای یهودیان استرالیایی-اسرائیلی خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی جزئیات جدیدی از هویت برخی از کشته‌ها و زخمی‌های جشن حنوکای خونین یهودیان در سیدنی استرالیا منتشر کردند.

بنا به این گزارش‌ها، خاخام «ایلی شلانگر»، فرستاده گروه «حباد» صهیونیستی، در حمله سیدنی استرالیا کشته شده و رئیس شواری یهودیان استرالیایی-اسرائیلی زخمی شده است.

گروه صهیونیستی «حباد» اعلام کرد که حاخام فرستاده شده به جشن حنوکای یهودیان استرالیا در شهر سیدنی کشته شده است.

هم‌زمان، رسانه‌های استرالیایی به نقل از منابع پلیس گزارش دادند که یکی از مهاجمان مسلح در درگیری با پلیس کشته شده و فرد دیگری که در تیراندازی دست داشته، تحت درمان قرار دارد.

در واکنش به این رویداد، گدعون ساعر، وزیر امور خارجه تل‌آویو با ارزیابی تندتری از علل حادثه مدعی شد: آنچه رخ داد، نتیجه تحریک و جنون یهودی‌ستیزی است که در طول دو سال گذشته در خیابان‌های استرالیا جاری بوده است.