۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶

بهره مندی ۸۰۰ خانواده از کشت گلخانه ای در خراسان جنوبی

بهره مندی ۸۰۰ خانواده از کشت گلخانه ای در خراسان جنوبی

بیرجند- رییس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از بهره‌مندی بیش از ۸۰۰ خانوار خراسان جنوبی از کشت‌های گلخانه‌ای خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از سطح ۷۹ هکتار از گلخانه‌های استان ۱۹ هزار و ۲۰۰ تن انواع محصولات سبزی و صیفی، ۸۰۰ هزار شاخه انواع گل شاخه بریده، ۱۸۰ هزار عدد انواع نشاء گل و گیاه زینتی و ۳۰۰ هزار عدد انواع نشاء محصولات سبزی و صیفی و گیاهان دارویی برداشت می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به بهره مندی ۸۰۰ خانواده از کشت گلخانه‌ای در خراسان جنوبی افزود: گوجه فرنگی، خیار، انواع فلفل، سبزیجات برگی، انواع نشاء، انواع گل شاخه بریده، توت فرنگی وغیره از جمله محصولات کشت گلخانه‌ای در خراسان جنوبی است.

اسفندیاری بیان کرد: کشت اغلب این محصولات از مردادماه تا پایان دی ماه است و برداشت آنها از اواخر بهمن ماه تا پایان بهار سال آینده است.

وی با اشاره به اینکه این محصولات به جز در سطح شهرستان‌های استان و استان‌های هم جوار، به تهران و اصفهان برای صادرات به خارج از کشور (کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و روسیه) ارسال می‌شود، گفت: تعداد واحدهای گلخانه‌ای تجاری، کوچک مقیاس فعال و غیر فعال ۴۰۸ واحد است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: بیشترین سطح گلخانه درخراسان جنوبی به ترتیب مربوط به شهرستان‌های خوسف، قاین و سربیشه است.

اسفندیاری افزود: شکل نگرفتن تشکل‌ها، انجام نشدن تحقیقات در زمینه تولید محصولات گلخانه‌ای، ناکافی بودن زیرساخت‌های اصلی، بالا بودن نرخ بهره تسهیلات بانکی و محدود بودن منابع آبی از جمله مشکلات بهره بردار کشت‌های گلخانه‌ای در خراسان جنوبی است.

