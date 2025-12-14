بهره مندی ۸۰۰ خانواده از کشت گلخانه ای در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از سطح ۷۹ هکتار از گلخانههای استان ۱۹ هزار و ۲۰۰ تن انواع محصولات سبزی و صیفی، ۸۰۰ هزار شاخه انواع گل شاخه بریده، ۱۸۰ هزار عدد انواع نشاء گل و گیاه زینتی و ۳۰۰ هزار عدد انواع نشاء محصولات سبزی و صیفی و گیاهان دارویی برداشت میشود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به بهره مندی ۸۰۰ خانواده از کشت گلخانهای در خراسان جنوبی افزود: گوجه فرنگی، خیار، انواع فلفل، سبزیجات برگی، انواع نشاء، انواع گل شاخه بریده، توت فرنگی وغیره از جمله محصولات کشت گلخانهای در خراسان جنوبی است.
اسفندیاری بیان کرد: کشت اغلب این محصولات از مردادماه تا پایان دی ماه است و برداشت آنها از اواخر بهمن ماه تا پایان بهار سال آینده است.
وی با اشاره به اینکه این محصولات به جز در سطح شهرستانهای استان و استانهای هم جوار، به تهران و اصفهان برای صادرات به خارج از کشور (کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و روسیه) ارسال میشود، گفت: تعداد واحدهای گلخانهای تجاری، کوچک مقیاس فعال و غیر فعال ۴۰۸ واحد است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: بیشترین سطح گلخانه درخراسان جنوبی به ترتیب مربوط به شهرستانهای خوسف، قاین و سربیشه است.
اسفندیاری افزود: شکل نگرفتن تشکلها، انجام نشدن تحقیقات در زمینه تولید محصولات گلخانهای، ناکافی بودن زیرساختهای اصلی، بالا بودن نرخ بهره تسهیلات بانکی و محدود بودن منابع آبی از جمله مشکلات بهره بردار کشتهای گلخانهای در خراسان جنوبی است.
