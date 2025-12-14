سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر با حکم هادی حقشناس استاندار، زینب نعمتزاده سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان شد.
نعمت زاده، معاونت و کارشناس مسئولی دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان را در کارنامه کاری خود دارد.
پیش از این زهرا یعقوبنژاد مدیرکلی دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان را بر عهده داشت.
در این حکم، بر بهرهگیری از ظرفیتهای بانوان، تقویت سیاستهای حمایتی در حوزه زنان و خانواده و ارتقای جایگاه اجتماعی آنان در سطح استان تأکید شده است.
همچنین نماینده عالی دولت در گیلان در احکامی جداگانه، عالمه محمدی را به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان رودبار و کمال بزازی به عنوان سرپرست بخشداری پرهسر شهرستان رضوانشهر منصوب کرد.
