سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان منصوب شد

رشت- «زینب نعمت زاده» با حکم نماینده عالی دولت در استان سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان منصوب و معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر با حکم هادی حق‌شناس استاندار، زینب نعمت‌زاده سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان شد.

نعمت زاده، معاونت و کارشناس مسئولی دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان را در کارنامه کاری خود دارد.

پیش از این زهرا یعقوب‌نژاد مدیرکلی دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان را بر عهده داشت.

در این حکم، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانوان، تقویت سیاست‌های حمایتی در حوزه زنان و خانواده و ارتقای جایگاه اجتماعی آنان در سطح استان تأکید شده است.

همچنین نماینده عالی دولت در گیلان در احکامی جداگانه، عالمه محمدی را به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان رودبار و کمال بزازی به عنوان سرپرست بخشداری پره‌سر شهرستان رضوانشهر منصوب کرد.

