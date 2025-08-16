۸ انتصاب جدید در استانداری بوشهر انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با احکامی از سوی ارسلان زارع، استاندار بوشهر، «طاهره احمدی» به عنوان معاون مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری بوشهر و «محمد کشوری» به عنوان معاون مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری معرفی شدند.

همچنین با حکم استاندار بوشهر، «حسین طهماسبی» به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتی و «حمیده سراجی» به عنوان معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری گناوه منصوب شدند.

بر اساس این گزارش، «معصومه یزدان‌پناه» به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی بوشهر، «سید محمود موسوی نژاد» سرپرست بخشداری بوشکان و «حسین طاهری نیا» سرپرست بخشداری سیراف معرفی شدند.

همچنین «ابوذر خدری» نیز به عنوان دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.