۸ انتصاب جدید در استانداری بوشهر انجام شد

بوشهر- با احکامی از سوی استاندار بوشهر ۲ معاون مدیرکل، ۲ معاون فرماندار و سه بخشدار و همچنین دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با احکامی از سوی ارسلان زارع، استاندار بوشهر، «طاهره احمدی» به عنوان معاون مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری بوشهر و «محمد کشوری» به عنوان معاون مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری معرفی شدند.

همچنین با حکم استاندار بوشهر، «حسین طهماسبی» به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتی و «حمیده سراجی» به عنوان معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری گناوه منصوب شدند.

بر اساس این گزارش، «معصومه یزدان‌پناه» به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی بوشهر، «سید محمود موسوی نژاد» سرپرست بخشداری بوشکان و «حسین طاهری نیا» سرپرست بخشداری سیراف معرفی شدند.

همچنین «ابوذر خدری» نیز به عنوان دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.

