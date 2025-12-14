  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

دیلمان سفیدپوش شد

دیلمان سفیدپوش شد

سیاهکل- بارش برف در دیلمان آغاز شده و این منطقه را سفیدپوش کرده است.

دریافت 12 MB
کد خبر 6688943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها