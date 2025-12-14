هشدار قرمز برای بارندگی شدید و طغیان رودخانه ها در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این هشدار، از صبح سهشنبه ۲۵ آذرماه تا صبح جمعه ۲۸ آذر ماه، وقوع بارشهای شدید و رگباری باران همراه با رعدوبرق، تندباد لحظهای و در ارتفاعات بارش برف پیشبینی میشود.
این سامانه تمامی مناطق استان بهویژه مناطق شمالی و مرکزی، شهرستانهای بشاگرد، حاجیآباد، رودان، بندرخمیر، بندرعباس، میناب، سیریک، قشم، کیش، پارسیان، بندرلنگه، بستک، جاسک، ابوموسی و جزیره سیری را تحت تأثیر قرار میدهد.
هواشناسی نسبت به خطر سیلاب، طغیان رودخانهها و مسیلها، آبگرفتگی معابر، انسداد راههای روستایی، رانش زمین، ریزش سنگ در جادههای کوهستانی، اختلال در ترددهای زمینی، دریایی و هوایی و خسارت به تأسیسات و بخش کشاورزی هشدار داده است.
در این اطلاعیه از مردم و دستگاههای اجرایی خواسته شده از تردد غیرضروری، اتراق در حریم رودخانهها، صعود به ارتفاعات، فعالیتهای کوهنوردی و دریانوردی خودداری کنند و تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی را در نظر بگیرند.
