۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

هشدار قرمز برای بارندگی شدید و طغیان رودخانه ها در هرمزگان

بندرعباس- اداره‌کل هواشناسی استان هرمزگان با صدور هشدار سطح قرمز از تشدید فعالیت سامانه بارشی در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این هشدار، از صبح سه‌شنبه ۲۵ آذرماه تا صبح جمعه ۲۸ آذر ماه، وقوع بارش‌های شدید و رگباری باران همراه با رعدوبرق، تندباد لحظه‌ای و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

این سامانه تمامی مناطق استان به‌ویژه مناطق شمالی و مرکزی، شهرستان‌های بشاگرد، حاجی‌آباد، رودان، بندرخمیر، بندرعباس، میناب، سیریک، قشم، کیش، پارسیان، بندرلنگه، بستک، جاسک، ابوموسی و جزیره سیری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

هواشناسی نسبت به خطر سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر، انسداد راه‌های روستایی، رانش زمین، ریزش سنگ در جاده‌های کوهستانی، اختلال در ترددهای زمینی، دریایی و هوایی و خسارت به تأسیسات و بخش کشاورزی هشدار داده است.

در این اطلاعیه از مردم و دستگاه‌های اجرایی خواسته شده از تردد غیرضروری، اتراق در حریم رودخانه‌ها، صعود به ارتفاعات، فعالیت‌های کوهنوردی و دریانوردی خودداری کنند و تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی را در نظر بگیرند.

اداره‌کل هواشناسی استان هرمزگان اعلام کرد این سامانه بارشی از صبح سه‌شنبه تا صبح جمعه فعال خواهد بود و با بارش‌های شدید و رگباری باران همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی، خطر سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر را در پی دارد.

تمامی مناطق استان به‌ویژه مناطق شمالی و مرکزی در معرض این مخاطره قرار دارند و از شهروندان خواسته شده از تردد غیرضروری، حضور در حریم رودخانه‌ها و فعالیت‌های دریایی و کوهستانی خودداری کنند.

    نظرات

    • IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      انشاالله باران بی خطری داشته باشیم
    • ناشناس IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      شما تکلیف خودتون با خودتون معلوم نیست اعلام میکنید پر خطر ولی خانواده ها بچه ها برن مدرسه همه خانواده ها از خونه بیان بیرون

