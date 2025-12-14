مرادی: محور پونل-خلخال به دلیل کولاک شدید مسدود شد

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی استان اظهار کرد: محورهای پونل-خلخال، اسالم-خلخال، سیاهکل-دیلمان، شوک-ملکوت و بلوردکان-خصیب‌دشت تحت تأثیر بارش برف و باران قرار دارند.

وی افزود: محور پونل-خلخال به دلیل یخبندان و کولاک شدید مسدود شده است و رانندگان باید با رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن زنجیرچرخ از سفرهای غیرضروری در این مسیر خودداری کنند.

مرادی همچنین درباره وضعیت محورهای همجوار گفت: گردنه الماس در محور اسالم-خلخال بارش خفیف برف دارد و زندانه در محور پونل-خلخال به دلیل کولاک شدید مسدود است. سایر محورهای مواصلاتی استان گیلان باز و ترافیک در آن‌ها جریان دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان تأکید کرد: رانندگان برای اطلاع از وضعیت جوی و ترافیکی تمامی محورهای استان و محورهای ارتباطی با استان‌های همجوار می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته با شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان تماس بگیرند.