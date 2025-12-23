  1. هنر
سه نمایش تازه در تماشاخانه‌ ایران‌شهر به صحنه‌ می‌رود

نمایش‌های «در همسایگی تزارها»، «کاپوتاژ» و «شوخی می‌کنید مسیو تانر» در تماشاخانه ایران‌شهر به صحنه می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه‌ ایران‌شهر، نمایش «در همسایگی تزارها» به نویسندگی محمدرضا کوهستانی، کارگردانی‌ احمد سلیمانی و تهیه‌ کنندگی محمد قدس از ۷ دی ساعت ۲۰:۳۰ در سالن ناظرزاده‌ کرمانی اجراهای خود را آغاز می‌کند.

در این نمایش (به ترتیب حروف الفبا) امیرحسین ‌آرمان، وحید ‌آقاپور، علی ‌اوجی، الناز ‌حبیبی، نیما ‌سیاری و نسرین ‌نصرتی به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش «کاپوتاژ » به نویسندگی کامران شهلایی و کارگردانی محمدلارتی و کامران شهلایی، با بازی فرزاد حسنی، بنفشه ‌ریاضی، مرتضی تقی زاده، بی‌تا ‌عزیز، فرنوش ‌نیک ‌اندیش، از ۸ دی ماه ساعت ۱۹ در سالن استاد سمندریان به صحنه می‌رود.

نمایش «شوخی می‌کنید مسیو تانر» به نویسندگی و کارگردانی اصغر نوری، با بازی احمد ساعتچیان، رضا مولایی، مرتضی حسین زاده نیز از ۸ دی ساعت‌ ۲۰:۳۰ در سالن سمندریان میزبان مخاطبان می‌شود.

علاقه‌مندان به تهیه‌ی اینترنتی بلیت‌های این سه نمایش می‌توانند به سایت تماشاخانه و یا سامانه‌ تیوال مراجعه کنند.

فریبرز دارایی

