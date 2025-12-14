به گزارش خبرنگار مهر، رضا خانه زاد یزدی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان که هم زمان با روز ملی حمل ونقل در سالن اجتماعات شهرداری قم برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت حمل و نقل و پروژههای ترافیکی استان بیان کرد: با حمایتهای انجامشده، این اتوبوسها در مسیر خط پرسرعت پردیسان–حرم مطهر به کار گرفته شدهاند و حدود یک هفته است که بهصورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده، هدف اصلی از راهاندازی این خط، کاهش محسوس زمان سفر شهروندان پردیسان و عبور از مراکز پرجمعیت و دانشگاهی این منطقه بودهاست.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم از اجرای برنامههای گسترده در حوزه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و هوشمندسازی ترافیک شهری خبر داد و گفت: توسعه خدمات حملونقل پاک، افزایش ایستگاههای سبز و تقویت سامانههای نظارتی از محورهای اصلی اقدامات شهرداری قم است.
خانهزاد یزدی گفت: با هدف تقویت حملونقل عمومی، قرارداد خرید ۵۰ دستگاه اتوبوس جدید از شرکت زامیاد منعقد شده که بهزودی ۱۵ دستگاه وارد چرخه بهرهبرداری میشود و ۴۰ دستگاه دیگر نیز پس از نوسازی کامل تا پیش از پایان سال به ناوگان شهری افزوده خواهد شد.
معاون شهردار قم همچنین از توسعه ایستگاههای سبز خبر داد و گفت: عملیات احداث ۲۰۵ ایستگاه سبز در سطح شهر به پایان رسیده و تا پایان سال این رقم به ۴۰۰ ایستگاه خواهد رسید هدف نهایی شهرداری، تبدیل تمامی ایستگاههای اتوبوس به ایستگاههای هوشمند و مناسبسازیشده در سال آینده است.
وی افزود: تاکنون بخشی از ۱۵ پل عابر مکانیزه مورد قرارداد به بهرهبرداری رسیده و اجرای ۱۵ پل جدید و نصب ۳۰ آسانسور شهری نیز در دستور کار سال آینده قرار دارد.
خانهزاد یزدی با اشاره به گام بلند مدیریت شهری برای هوشمند سازی پارکینگهای سطح شهر قم اظهار داشت: هوشمندسازی پارکینگهای شهری و توسعه سامانههای ثبت تخلف از اقدامات مهم شهرداری است و در حال حاضر ۹۲ سامانه هوشمند ثبت تخلف سرعت فعال است و این تعداد تا پایان سال به ۱۴۰ سامانه خواهد رسید.
وی گفت: در بخش ایمنی ترافیکی نیز تاکنون بیش از یکهزار و ۱۰۰ کیلومتر خطکشی و یکهزار و ۴۰۰ مترمربع علائم افقی در معابر شهر اجرا شده است که این رقم تا پایان سال افزایش خواهد یافت.
خانهزاد یزدی در ادامه در پاسخ به خبرنگار مهر در ارتباط با فرسودگی تاکسیهای کلانشهر قم افزود: قبول داریم که عمر تاکسیهای قم طبق استانداردها بالا است برای نوسازی تاکسیهای شهری با اعطای وام ۴۰۰ میلیون تومانی قرضالحسنه وارد عمل شدیم و تنها ۳۵۰ دستگاه تاکسی در نوبت نوسازی قرار دارند.
وی گفت: با توجه به پیاده راه سازی های صورت گرفته در مسیر حرم مطهر برای رفاه حال زائران و مجاوران ۵ دستگاه خودروی برقی خریداری شده است و قرار است این خودروها به ۸ خودرو اضافه شود تا زائران با رفاه کامل زیارت کنند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم در پایان به توجه ویژه به حملونقل افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: برای تسهیل امر تردد این قشر، ۵ دستگاه ون ویژه معلولان مجهز به بالابر اختصاص یافته است. همچنین، با هماهنگیهای صورت گرفته، ونهایی که فاقد پلاک بوده و آماده سرویسدهی هستند، به صورت ویژه برای سرویس مدارس استثنایی اختصاص داده شدهاند تا خدماترسانی به این دانشآموزان نیز با کیفیت مطلوب انجام شود
نظر شما