  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

پلیس تراز انقلاب اسلامی ضامن امنیت پایدار و پاسدار ارزش‌های نظام است

پلیس تراز انقلاب اسلامی ضامن امنیت پایدار و پاسدار ارزش‌های نظام است

میاندورود- رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران گفت: پلیس با تکیه بر روحیه جهادی، تعهد دینی و رعایت کرامت انسانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق امنیت و تقویت اعتماد عمومی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی بعدازظهر یکشنبه در جلسه «نهضت روشنگری» که با حضور کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان میاندرود برگزار شد، امنیت را زیربنای پیشرفت و آرامش جامعه دانست و بر جایگاه راهبردی نیروی انتظامی در نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد.

وی نیروی انتظامی را از ارکان اصلی صیانت از ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار داشت: پلیس با ایفای مسئولیت‌های خود در عرصه‌های امنیتی، اجتماعی و خدمت‌رسانی و با پایبندی به تعهدات دینی و ملی، همواره در مسیر حرکت در تراز انقلاب اسلامی قرار دارد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به نقش کارکنان انتظامی به‌عنوان نمایندگان قانون و نظام در جامعه افزود: رعایت کرامت انسانی، برخورد قانونمند و خدمت صادقانه به مردم، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق امنیت پایدار در کشور شده است.

وی کارآمدی سازمانی را بدون پشتوانه معنوی و اعتقادی ناپایدار دانست و تصریح کرد: روحیه جهادی و انقلابی، عامل جهت‌دهنده و موتور محرکه مأموریت‌های نیروی انتظامی است؛ روحیه‌ای که در خلوص نیت، ایثار، مسئولیت‌پذیری، پشتکار در شرایط دشوار و نگاه خدمتگزارانه به مردم تجلی می‌یابد.

حسینی مازندرانی ادامه داد: این ویژگی‌ها نیروی انتظامی را از یک سازمان صرفاً اداری متمایز کرده و آن را به پلیسی مردمی و مدافع حرمت نظام اسلامی تبدیل می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی حافظ ارزش‌ها و امنیت جمهوری اسلامی است، خاطرنشان کرد: مأموریت پلیس تنها برقراری نظم نیست، بلکه صیانت از امنیتی است که در چارچوب ارزش‌ها، قوانین اسلامی و آرمان‌های انقلاب تعریف شده است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران مقابله هوشمندانه با تهدیدات نرم و سخت و برخورد قاطع با ناهنجاری‌های مغایر با شئون اسلامی را از وظایف مهم پلیس برشمرد و گفت: این مأموریت در کنار سایر نهادهای نظام، در سطوح مختلف بر عهده نیروی انتظامی است.

وی در پایان تأکید کرد: وفاداری عملی به ارزش‌های انقلاب اسلامی، پشتوانه معنوی نیروی انتظامی در انجام مأموریت‌های حساس است و تبیین این ارزش‌ها در درون سازمان و پایبندی به آن در تعامل با مردم، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق پلیس تراز انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

کد خبر 6688991

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها