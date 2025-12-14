به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی بعدازظهر یکشنبه در جلسه «نهضت روشنگری» که با حضور کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان میاندرود برگزار شد، امنیت را زیربنای پیشرفت و آرامش جامعه دانست و بر جایگاه راهبردی نیروی انتظامی در نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد.

وی نیروی انتظامی را از ارکان اصلی صیانت از ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار داشت: پلیس با ایفای مسئولیت‌های خود در عرصه‌های امنیتی، اجتماعی و خدمت‌رسانی و با پایبندی به تعهدات دینی و ملی، همواره در مسیر حرکت در تراز انقلاب اسلامی قرار دارد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به نقش کارکنان انتظامی به‌عنوان نمایندگان قانون و نظام در جامعه افزود: رعایت کرامت انسانی، برخورد قانونمند و خدمت صادقانه به مردم، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق امنیت پایدار در کشور شده است.

وی کارآمدی سازمانی را بدون پشتوانه معنوی و اعتقادی ناپایدار دانست و تصریح کرد: روحیه جهادی و انقلابی، عامل جهت‌دهنده و موتور محرکه مأموریت‌های نیروی انتظامی است؛ روحیه‌ای که در خلوص نیت، ایثار، مسئولیت‌پذیری، پشتکار در شرایط دشوار و نگاه خدمتگزارانه به مردم تجلی می‌یابد.

حسینی مازندرانی ادامه داد: این ویژگی‌ها نیروی انتظامی را از یک سازمان صرفاً اداری متمایز کرده و آن را به پلیسی مردمی و مدافع حرمت نظام اسلامی تبدیل می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی حافظ ارزش‌ها و امنیت جمهوری اسلامی است، خاطرنشان کرد: مأموریت پلیس تنها برقراری نظم نیست، بلکه صیانت از امنیتی است که در چارچوب ارزش‌ها، قوانین اسلامی و آرمان‌های انقلاب تعریف شده است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران مقابله هوشمندانه با تهدیدات نرم و سخت و برخورد قاطع با ناهنجاری‌های مغایر با شئون اسلامی را از وظایف مهم پلیس برشمرد و گفت: این مأموریت در کنار سایر نهادهای نظام، در سطوح مختلف بر عهده نیروی انتظامی است.

وی در پایان تأکید کرد: وفاداری عملی به ارزش‌های انقلاب اسلامی، پشتوانه معنوی نیروی انتظامی در انجام مأموریت‌های حساس است و تبیین این ارزش‌ها در درون سازمان و پایبندی به آن در تعامل با مردم، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق پلیس تراز انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.