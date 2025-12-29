به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی شامگاه دوشنبه در جمع کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان نوشهر، بر نقش مهم و بیبدیل پلیس در تأمین امنیت و خدمترسانی به مردم تأکید کرد و آن را نیرویی مردمی، مبتنی بر اعتماد و ارزشهای انقلاب اسلامی دانست.
وی با اشاره به اینکه پلیس در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان پلیس مردمی جایگاهی محوری و قابل احترام در میان اقشار مختلف مردم دارد، افزود: پلیس با تأمین امنیت جانی، مالی و عمومی، بستری امن برای زندگی و فعالیت اقتصادی و اجتماعی مردم فراهم میکند. حتی در سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله، پلیس در خط مقدم امداد، حفظ نظم و کنترل وضعیت قرار دارد.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی در ادامه با تأکید بر وفاداری پلیس به ارزشهای انقلابی و دینی، گفت: «پلیس به عنوان بازوی توانمند اجرای قانون، در حفظ هنجارهای اجتماعی مبتنی بر فرهنگ اسلامی-ایرانی نقش ایفا میکند و برای مردم دارای اهمیت و ارزش است.
رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان مازندران خاطرنشان کرد: پلیس خود را مدافع آرمانهای انقلاب اسلامی و حافظ وحدت ملی تحت زعامت ولایت فقیه میداند.
وی پلیس را فراتر از یک نهاد انتظامی صرف دانست و جایگاه آن را ترکیبی از «امنیتآفرینی»، «خدمترسانی» و پیوند ارزشی با آرمانهای جامعه برشمرد. ایشان این جایگاه را زمانی استحکام یافته دانست که پلیس توانسته است در کنار موفقیتهایش، به طور مستمر به بهبود رابطه با مردم و افزایش رضایت آنان بپردازد.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی در پایان سخنان خود، با اشاره به نهم دیماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، بر نقش آفرینی تاریخی مردم در این روز در خنثیسازی فتنههای دشمن تأکید کرد و بصیرت را اصلیترین سلاح نیروهای مسلح و ملت در مقابله با جنگ نرم دشمنان خواند.
وی افزود: «نیروی انتظامی با تکیه بر ایمان، انضباط و بینش عمیق دینی و سیاسی، سنگر محکمی در حفظ امنیت و ارزشهای انقلاب اسلامی است.
رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان مازندران همچنین کارکنان نیروی انتظامی را الگوهای عملی بصیرت و میثاق با ولایت دانسته و تصریح کرد: مجموعه نیروی انتظامی با پایبندی به آرمانهای امام راحل و رهبری معظم انقلاب، در تمامی عرصهها حضوری فعال و اثرگذار داشته و همواره در خط مقدم خدمترسانی به مردم و صیانت از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایستاده است و الگوی تجلی بصیرت و ولایتمداری هستند.
