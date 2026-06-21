معنویت پشتوانه اصلی امنیت پایدار در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی عصر یکشنبه در آیین معرفی رئیس جدید عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان آمل با اشاره به جایگاه معنویت در مجموعه انتظامی اظهار کرد: امنیت تنها با تجهیزات و توان عملیاتی تأمین نمیشود، بلکه پشتوانه اعتقادی و معنوی نیروها یکی از مهمترین ارکان حفظ امنیت در جامعه است.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی افزود: کارکنانی که مأموریتهای خود را بر پایه ایمان و تعهد انجام میدهند، مسئولیت خود را فراتر از یک وظیفه سازمانی دانسته و آن را رسالتی الهی تلقی میکنند.
وی با بیان اینکه نظم و انضباط سازمانی ریشه در باورهای درونی افراد دارد، خاطرنشان کرد: تقویت مبانی اعتقادی در میان کارکنان انتظامی میتواند ضامن پایداری امنیت و افزایش اعتماد عمومی باشد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به تلاش دشمنان برای تأثیرگذاری بر فرهنگ و سبک زندگی جامعه، گفت: صیانت از ارزشهای دینی و انقلابی از مأموریتهای مهم مجموعه انتظامی است و کارکنان این نهاد همواره در برابر تهدیدهای نرم و فرهنگی هوشیار بودهاند.
وی امنیت کنونی کشور را حاصل فداکاری شهدا و تلاش شبانهروزی نیروهای انتظامی دانست و افزود: حفظ این دستاورد ارزشمند نیازمند توجه همزمان به توانمندیهای حرفهای و تقویت باورهای دینی در بدنه نیروهای مسلح است.
حسینی مازندرانی همچنین با اشاره به سیاستهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: هدف اصلی دشمن از فشارها و اقدامات خصمانه، تضعیف روحیه امید و مقاومت در جامعه است، اما ملت ایران با اتکا به ارزشهای دینی و تبعیت از رهبری، همواره این توطئهها را ناکام گذاشته است.
وی در پایان، جایگاه ولایت فقیه را عامل انسجام و اقتدار نیروهای مسلح عنوان کرد و گفت: تبعیت از رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا، مسیر موفقیت و غلبه بر چالشها و تهدیدهای پیشرو را هموار کرده است.
در پایان این مراسم، حجتالاسلام ولی گرجی به عنوان رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان آمل معرفی شد.
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