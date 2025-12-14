به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا برقعی ظهر یکشنبه از برگزاری آئین بزرگداشت مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی (ره) در شهر قم خبر داد و اظهار کرد: این مراسم روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد بزرگداشت آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی (ره) با اشاره به جزئیات این مراسم افزود: در این آئین، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی از اساتید حوزه و دانشگاه به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و تلاش شده است محتوای برنامه‌ها با تمرکز بر ابعاد مختلف شخصیت این مرجع بزرگوار باشد.

وی با بیان اینکه محورهای اصلی بزرگداشت مشابه سال گذشته تعیین شده است، گفت: تبیین شخصیت علمی، فقهی و اجتماعی آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی (ره)، اخلاص کم‌نظیر ایشان در مسیر خدمت به دین و مردم و همچنین بازخوانی خدمات ماندگار این مرجع تقلید، سه محور اصلی این مراسم را تشکیل می‌دهد.

برقعی با تأکید بر جایگاه ممتاز آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی (ره) در تاریخ حوزه‌های علمیه بیان کرد: این مرجع تقلید از شخصیت‌های اثرگذار و تاریخ‌ساز حوزه به شمار می‌آید که در تداوم مسیر علمی استاد بزرگ خود، آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی (ره)، نقش برجسته‌ای ایفا کرد و در کنار دوران مرجعیت آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره)، به مدت ۳۵ سال مرجعیت شیعیان را بر عهده داشت.

وی افزود: آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی (ره) نزدیک به ۸۵ سال از عمر پربرکت خود را در مسیر ترویج علوم اهل‌بیت (ع) سپری کرد و آثار علمی، فقهی و اجتماعی فراوانی از خود بر جای گذاشت که همچنان مورد استفاده حوزه‌های علمیه است.

دبیر ستاد بزرگداشت آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی (ره) با اشاره به اقدامات ماندگار این مرجع تقلید اظهار کرد: تأسیس نخستین مدرسه علمیه به سبک نوین و راه‌اندازی اولین دارالقرآن‌الکریم از جمله اقدامات شاخص ایشان است که نشان‌دهنده نگاه آینده‌نگر و دغدغه‌مند وی نسبت به نهادسازی دینی و قرآنی است.

وی در ادامه به فعالیت‌های فراملی این مرجع تقلید اشاره کرد و گفت: مرکز اسلامی تأسیس‌شده به همت آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی (ره) در شهر لندن، امروز به یکی از پایگاه‌های مهم مسلمانان در اروپا تبدیل شده و نقش مؤثری در معرفی معارف اهل‌بیت (ع) ایفا می‌کند.

برقعی افزود: برگزاری آئین‌های مذهبی پرشور، از جمله راهپیمایی گسترده روز عاشورا با حضور چند هزار نفر در لندن، از جلوه‌های اثرگذاری این مرکز اسلامی است که پیوند عمیق شیعیان با فرهنگ عاشورا را به نمایش می‌گذارد.

وی با اشاره به رویکرد محتوایی برنامه‌های امسال بیان کرد: محور مفهومی بزرگداشت امسال، با الهام از آیه شریفه «إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِیمٍ» انتخاب شده و تلاش شده است سیره و شخصیت آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی (ره) با نگاه قرآنی تبیین شود.

دبیر ستاد بزرگداشت آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی (ره) تصریح کرد: مفسران قرآن برای ابرار ویژگی‌هایی همچون قرب الهی، خدمت‌رسانی فراگیر و خلوص نیت را برمی‌شمارند که این صفات به‌روشنی در سیره فردی و اجتماعی این مرجع تقلید تجلی داشته است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اهمیت پاسداشت میراث علمی و معنوی بزرگان دین گفت: علما و شخصیت‌های اثرگذار دینی سرمایه‌های ماندگار جامعه اسلامی هستند و معرفی دقیق اندیشه و سیره آنان، نقش مهمی در هدایت فکری نسل جوان دارد.

برقعی افزود: هم‌افزایی نهادهای فرهنگی، رسانه‌ای و علمی می‌تواند زمینه انتقال مؤثر این میراث ارزشمند را فراهم کند و موجب تداوم آثار و برکات خدمات این بزرگان در جامعه شود.