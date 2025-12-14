  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲

آغاز پویش «چله‌شو» در مازندران

ساری- همزمان با فرارسیدن شب یلدا پویش مردمی «چله‌شو» با هدف حمایت از خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی در مازندران آغاز شد.

رقیه رحمانی، سرپرست اداره‌کل بهزیستی مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: در آستانه بلندترین شب سال، بهزیستی مازندران با مشارکت مردم نیک‌اندیش و خیران استان، اقدام به تهیه و توزیع «سبد معیشتی یلدا» میان مددجویان تحت پوشش خواهد کرد تا گرمای همدلی و مهربانی در این شب سنتی، کام خانواده‌های نیازمند را شیرین کند.

وی با تأکید بر نقش اثرگذار مشارکت‌های مردمی در ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند خیران و مردم نیکوکار، نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی دارد و بهزیستی مازندران از تمامی هم‌استانی‌ها، خیران، به‌ویژه قنادان و شیرینی‌فروشان، فعالان حوزه آجیل و خشکبار، میوه و تره‌بار، مؤسسات خیریه و علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود در این پویش انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

رحمانی با اشاره به راه‌های مشارکت در این پویش تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره حساب ۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸، شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۸۶۳۱۰۱۰۴ و یا درگاه مشارکت‌های مردمی بهزیستی به نشانی mosharekat.behzisti.ir واریز کنند.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی مازندران در پایان خاطرنشان کرد: هم‌استانی‌های نیکوکار همچنین می‌توانند کمک‌های غیرنقدی خود را از طریق ادارات و مراکز تحت نظارت بهزیستی در سراسر استان به دست مددجویان برسانند و در این حرکت ارزشمند یلدایی سهیم شوند.

