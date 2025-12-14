رقیه رحمانی، سرپرست ادارهکل بهزیستی مازندران، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: در آستانه بلندترین شب سال، بهزیستی مازندران با مشارکت مردم نیکاندیش و خیران استان، اقدام به تهیه و توزیع «سبد معیشتی یلدا» میان مددجویان تحت پوشش خواهد کرد تا گرمای همدلی و مهربانی در این شب سنتی، کام خانوادههای نیازمند را شیرین کند.
وی با تأکید بر نقش اثرگذار مشارکتهای مردمی در ترویج فرهنگ نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی افزود: بهرهگیری از ظرفیت ارزشمند خیران و مردم نیکوکار، نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی دارد و بهزیستی مازندران از تمامی هماستانیها، خیران، بهویژه قنادان و شیرینیفروشان، فعالان حوزه آجیل و خشکبار، میوه و ترهبار، مؤسسات خیریه و علاقهمندان دعوت میکند تا با کمکهای نقدی و غیرنقدی خود در این پویش انساندوستانه مشارکت کنند.
رحمانی با اشاره به راههای مشارکت در این پویش تصریح کرد: علاقهمندان میتوانند کمکهای نقدی خود را از طریق شماره حساب ۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸، شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۸۶۳۱۰۱۰۴ و یا درگاه مشارکتهای مردمی بهزیستی به نشانی mosharekat.behzisti.ir واریز کنند.
سرپرست ادارهکل بهزیستی مازندران در پایان خاطرنشان کرد: هماستانیهای نیکوکار همچنین میتوانند کمکهای غیرنقدی خود را از طریق ادارات و مراکز تحت نظارت بهزیستی در سراسر استان به دست مددجویان برسانند و در این حرکت ارزشمند یلدایی سهیم شوند.
