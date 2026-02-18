پویش «مثبت ماه» در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران «پویش مثبت ماه» با تمرکز بر حمایت از جامعه هدف بهزیستی و افزایش همراهی مردمی، امسال نیز همزمان با برنامههای سراسری سازمان بهزیستی کشور برگزار میشود.
وی با اشاره به اهداف این پویش گفت: این برنامه در راستای پاسخگویی به نیازهای ضروری مددجویان طراحی شده است که شامل تأمین جهیزیه برای فرزندان تحت پوشش، کمک به تکمیل مسکن خانوادههای نیازمند و فراهم کردن تجهیزات توانبخشی به ویژه ویلچر برای افراد دارای معلولیت است.
رحمانی افزود: نام پویش برگرفته از برکت و نگاه مثبت ماه رمضان است و شعار محوری آن هر سهم تو، زندگی میسازه» انتخاب شده است.
رحمانی ادامه داد: بر اساس برنامههای کمی پویش امسال، پیشبینی شده که ۲۲ واحد مسکونی نیمهتمام تکمیل، ۱۱۰ دستگاه ویلچر تأمین و ۲۲۰ سری جهیزیه به مددجویان ارائه شود.
وی در خصوص روشهای مشارکت گفت: علاقهمندان میتوانند کمکهای نقدی خود را از طریق درگاه سازمان بهزیستی به نشانی Mosharekat.behzisti.ir و یا شماره حساب ۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸ و شماره کارت ۰۱۰۴-۸۶۳۱-۹۵۷۰-۶۳۶۷ به نام «مشارکتهای مردمی بهزیستی مازندران» واریز کنند.
رحمانی همچنین تأکید کرد: امکان اهدای کمکهای غیرنقدی از طریق ادارات و مراکز تحت نظارت بهزیستی استان نیز برای حمایت مستقیم از افراد تحت پوشش فراهم است.
