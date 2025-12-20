به گزارش خبرنگار مهر، به همت اعضای خیریه دانشجویی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی لرستان، طرح توزیع بستههای صبحانه ویژه دختران بیسرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان خرمآباد اجرا شد.
این اقدام خیرخواهانه با هدف تأمین بخشی از نیازهای غذایی و ایجاد روحیه نشاط، امید و دلگرمی در میان این قشر از جامعه صورت گرفت.
تأمین بخشی از نیازهای غذایی مددجویان
در این طرح، بستههای صبحانه شامل اقلام ضروری و مورد نیاز وعده صبحانه تهیه و در اختیار دختران بیسرپرست قرار گرفت.
این بستهها با مشارکت و کمکهای مردمی، همراهی دانشجویان و حمایت خیرین نیکاندیش فراهم شده و تلاش شده است تا توزیع آنها به شکلی منظم و هدفمند انجام شود.
اجرای طرح با حفظ کرامت انسانی
اعضای خیریه دانشجویی امام علی (ع) با تأکید بر حفظ شأن و کرامت مددجویان، این برنامه را با برنامهریزی دقیق و رعایت اصول اخلاقی اجرا کردهاند تا علاوه بر حمایت معیشتی، احساس احترام و ارزشمندی در میان دختران بیسرپرست تقویت شود.
نقشآفرینی دانشجویان در فعالیتهای انساندوستانه
خیریه دانشجویی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به نقش مهم دانشجویان در عرصه فعالیتهای اجتماعی و انساندوستانه، همواره تلاش کرده است با اجرای برنامههای حمایتی، فرهنگی و معیشتی، گامهای مؤثری در کاهش مشکلات اقشار آسیبپذیر جامعه بردارد.
این خیریه دانشجویی اعلام کرده است که اجرای چنین طرحهایی در آینده نیز با هدف گسترش فرهنگ همدلی، مسئولیتپذیری اجتماعی و حمایت از نیازمندان ادامه خواهد داشت.
