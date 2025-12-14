  1. جامعه
تشکیل کارگروه احیای نان کامل به دستور رئیس سازمان بازرسی

کارگروه ویژه‌ای برای بررسی موانع تولید و توسعه نان کامل و ارتقای کیفیت و سلامت نان در کشور تشکیل شد تا دسترسی مردم به نان سالم و کامل بهبود یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دستور ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی، کارگروه احیای نان کامل با هدف بررسی موانع ترویج و توسعه نان کامل و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه امنیت غذایی تشکیل شد.

این کارگروه مأموریت دارد ضمن شناسایی خلأ‌ها و آسیب‌های موجود در زنجیره تولید تا مصرف گندم، آرد و نان، پیشنهادهای اصلاحی لازم را برای ارتقای کیفیت و سلامت نان و دسترسی مطلوب مردم به نان کامل ارائه کند.

توجه به نقش نان کامل در امنیت غذایی، سلامت عمومی و عدالت غذایی از محورهای اصلی تشکیل این کارگروه اعلام شده است.

بدیهی است گزارش‌های نظارتی و راهبردی این کارگروه درباره عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط، برای اتخاذ تصمیم‌های قانونی و اصلاحی به مراجع ذی‌صلاح ارائه خواهد شد.

