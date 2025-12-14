اجرای عملیات احیا و مرمت قنات «کهریز» الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات احیا و مرمت قنات روستای ایونده شهرستان الیگودرز که با نام «قنات کهریز» شناخته می‌شود، روز یکشنبه با حضور عوامل اجرایی و نظارتی پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

حضور تیم نظارتی و اجرایی در محل پروژه

بر اساس این گزارش، خسروی ناظر مقیم پروژه، مجتبی جعفری پیمانکار پروژه و صفدر جمشیدی نماینده کشاورزان با حضور در محل اجرای طرح، از روند پیشرفت عملیات احیا و مرمت قنات بازدید کرده و بر نحوه اجرای مراحل مختلف پروژه نظارت کردند.

نقش قنات کهریز در تأمین آب کشاورزی

قنات کهریز به عنوان یکی از سازه‌های سنتی و حیاتی منطقه، نقش مهمی در تأمین آب کشاورزی روستای ایونده ایفا می‌کند.

با بهره‌برداری کامل از این پروژه، حدود ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستا تحت پوشش آبدهی این قنات قرار خواهد گرفت که تأثیر بسزایی در پایداری تولیدات کشاورزی منطقه خواهد داشت.

تداوم عملیات در شرایط سخت جوی

با وجود بارش‌های سنگین و ۳۵ تا ۴۰ سانتی‌متر برف در اراضی اطراف قنات، عملیات بازسازی و احیای این سازه آبی متوقف نشده و با جدیت و سرعت مطلوب در حال اجراست.

این موضوع نشان‌دهنده اهمیت پروژه و عزم جدی عوامل اجرایی برای تکمیل آن در زمان مقرر است.

تأکید بر حفظ منابع آب سنتی

احیا و مرمت قنوات به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در مدیریت پایدار منابع آب، به‌ویژه در مناطق روستایی، از اولویت‌های بخش کشاورزی به شمار می‌رود و اجرای موفق این پروژه می‌تواند نقش مهمی در حفظ معیشت کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت روستاییان ایفا کند.