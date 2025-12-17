  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

روز «درهای باز کشاورزی»؛ رویدادی برای آشنایی با دستاوردهای بخش کشاورزی

خرم‌آباد-روز «درهای باز کشاورزی»؛ رویدادی ملی برای آشنایی با دستاوردهای نوین بخش کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی روز «درهای باز کشاورزی» با هدف معرفی دستاوردهای علمی، ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد ارتباط مستقیم میان پژوهشگران و فعالان بخش کشاورزی، امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد.

رویداد ملی روز «درهای باز کشاورزی» با حضور معاون برنامه‌ریزی سازمان، مدیر ترویج سازمان، مسئولان مرتبط و جمعی از کارشناسان و دانش‌آموزان در محل باغ کشاورزی خرم‌آباد برگزار شد.

رویدادی ملی با محوریت علم و آگاهی‌بخشی

روز «درهای باز کشاورزی» عنوان رویدادی ملی است که طی سال‌های اخیر از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در مراکز تحقیقاتی و آموزشی سراسر کشور برگزار می‌شود.

در این برنامه، مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی کشاورزی درهای خود را به روی عموم مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان، پژوهشگران و فعالان بخش کشاورزی می‌گشایند.

آشنایی جامعه با ظرفیت‌های پژوهشی کشور

هدف اصلی این رویداد، آشنایی جامعه با دستاوردهای علمی و فناوری‌های نوین بخش کشاورزی و نمایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های پژوهشی کشور در این حوزه است؛ اقدامی که نقش مؤثری در ارتقای نگرش علمی به کشاورزی و منابع طبیعی ایفا می‌کند.

معرفی فناوری‌های نوین و تقویت ارتباط پژوهش و تولید

از جمله اهداف این برنامه می‌توان به معرفی فناوری‌های نوین و یافته‌های تحقیقاتی، ایجاد ارتباط مستقیم میان پژوهشگران و بهره‌برداران، افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت کشاورزی و منابع طبیعی، نمایش پروژه‌ها، آزمایشگاه‌ها، باغ‌های گیاه‌شناسی و دستاوردهای علمی اشاره کرد.

همچنین این رویداد زمینه‌ساز تقویت همکاری میان دانشگاه، صنعت و بخش تولید و انتقال مؤثر دانش از مراکز علمی به عرصه اجرا و تولید است.

