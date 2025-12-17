روز «درهای باز کشاورزی»؛ رویدادی برای آشنایی با دستاوردهای بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی روز «درهای باز کشاورزی» با هدف معرفی دستاوردهای علمی، ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد ارتباط مستقیم میان پژوهشگران و فعالان بخش کشاورزی، امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد.

رویداد ملی روز «درهای باز کشاورزی» با حضور معاون برنامه‌ریزی سازمان، مدیر ترویج سازمان، مسئولان مرتبط و جمعی از کارشناسان و دانش‌آموزان در محل باغ کشاورزی خرم‌آباد برگزار شد.

رویدادی ملی با محوریت علم و آگاهی‌بخشی

روز «درهای باز کشاورزی» عنوان رویدادی ملی است که طی سال‌های اخیر از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در مراکز تحقیقاتی و آموزشی سراسر کشور برگزار می‌شود.

در این برنامه، مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی کشاورزی درهای خود را به روی عموم مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان، پژوهشگران و فعالان بخش کشاورزی می‌گشایند.

آشنایی جامعه با ظرفیت‌های پژوهشی کشور

هدف اصلی این رویداد، آشنایی جامعه با دستاوردهای علمی و فناوری‌های نوین بخش کشاورزی و نمایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های پژوهشی کشور در این حوزه است؛ اقدامی که نقش مؤثری در ارتقای نگرش علمی به کشاورزی و منابع طبیعی ایفا می‌کند.

معرفی فناوری‌های نوین و تقویت ارتباط پژوهش و تولید

از جمله اهداف این برنامه می‌توان به معرفی فناوری‌های نوین و یافته‌های تحقیقاتی، ایجاد ارتباط مستقیم میان پژوهشگران و بهره‌برداران، افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت کشاورزی و منابع طبیعی، نمایش پروژه‌ها، آزمایشگاه‌ها، باغ‌های گیاه‌شناسی و دستاوردهای علمی اشاره کرد.

همچنین این رویداد زمینه‌ساز تقویت همکاری میان دانشگاه، صنعت و بخش تولید و انتقال مؤثر دانش از مراکز علمی به عرصه اجرا و تولید است.