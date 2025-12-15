  1. هنر
فیلم مهرداد اسکویی دوباره اکران ویژه می‌شود

برنامه نمایش‌های ویژه آخرین روز جشنواره «سینماحقیقت» امروز ۲۴ آذر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستندهای «زائر شرقی»، «زیر درخت لور»، «روباه و ماه صورتی»، «رویای ناتمام»، «سهیل»، «جای خالی فرهاد»، «برافتو»، «راش»، «نامش زن»، «آگیرا»، «مک» و «بازی برنده‌ها» در آخرین روز از جشنواره نوزدهمین «سینماحقیقت» روی پرده می‌روند.

نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» امروز ۲۴ آذر در پردیس ملت به کار خود پایان می دهد و مراسم اختتامیه این رویداد سه شنبه ۲۵ آذر برگزار می شود.

در روز پایانی مستند «روباه و ماه صورتی» ساخته مهرداد اسکویی، ساعت ۱۳ در سالن یک نمایش دارد، «زائر شرقی» ساعت ۱۶ در سالن ۷ روی پرده می رود و ساعت ۲۰:۴۵ در سالن ۲ مستند «زیر درخت لور» نمایش داده می شود.

در سالن ۵ ساعت ۱۵ «رویای ناتمام»، ساعت ۱۷:۳۰ «سهیل» و ساعت ۱۹ «جای خالی فرهاد» نمایش دارد. ساعت ۲۰:۳۰ «برافتو» و «راش» در این سالن روی پرده می روند. «آگیرا» در سالن ۲، ساعت ۲۱:۳۰ نمایش داده می‌شود.

در سالن ۱۱ ساعت ۱۶ «نامش زن»، ساعت ۱۸ «مک» و «بازی برنده‌ها» روی پرده می‌رود.

