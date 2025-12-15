به گزارش خبرگزاری مهر، مستندهای «زائر شرقی»، «زیر درخت لور»، «روباه و ماه صورتی»، «رویای ناتمام»، «سهیل»، «جای خالی فرهاد»، «برافتو»، «راش»، «نامش زن»، «آگیرا»، «مک» و «بازی برنده‌ها» در آخرین روز از جشنواره نوزدهمین «سینماحقیقت» روی پرده می‌روند.

نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» امروز ۲۴ آذر در پردیس ملت به کار خود پایان می دهد و مراسم اختتامیه این رویداد سه شنبه ۲۵ آذر برگزار می شود.

در روز پایانی مستند «روباه و ماه صورتی» ساخته مهرداد اسکویی، ساعت ۱۳ در سالن یک نمایش دارد، «زائر شرقی» ساعت ۱۶ در سالن ۷ روی پرده می رود و ساعت ۲۰:۴۵ در سالن ۲ مستند «زیر درخت لور» نمایش داده می شود.

در سالن ۵ ساعت ۱۵ «رویای ناتمام»، ساعت ۱۷:۳۰ «سهیل» و ساعت ۱۹ «جای خالی فرهاد» نمایش دارد. ساعت ۲۰:۳۰ «برافتو» و «راش» در این سالن روی پرده می روند. «آگیرا» در سالن ۲، ساعت ۲۱:۳۰ نمایش داده می‌شود.

در سالن ۱۱ ساعت ۱۶ «نامش زن»، ساعت ۱۸ «مک» و «بازی برنده‌ها» روی پرده می‌رود.