به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن نیمفصل نخست رقابتهای لیگ برتر فوتسال زنان جدول مسابقات تصویری قابلتأمل از رقابت فشرده تیمها و تغییر موازنه قدرت نسبت به فصلهای گذشته را به نمایش گذاشت. نیمفصلی که هم با ظهور مدعیان جدید همراه بود و هم با افت نسبی برخی تیمهای صاحبنام جذابیت لیگ را دوچندان کرد.
در صدر جدول تیم استقلال که برای نخستین بار حضور در لیگ برتر فوتسال زنان را تجربه میکند عملکردی فراتر از انتظار داشته است. آبیپوشان پایتخت با وجود انجام یک بازی کمتر نسبت به برخی رقبا موفق شدند با کسب ۲۱ امتیاز عنوان صدرنشینی نیمفصل را از آن خود کنند.
در تعقیب استقلال تیم گلبرگ تاکستان با ۱۹ امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفته است. این تیم با ارائه نمایشهای باثبات و امتیازگیری مستمر خود را بهعنوان یکی از مدعیان جدی نیمفصل دوم معرفی کرده و فاصلهای اندک با صدر جدول دارد. فولاد هرمزگان نیز با ۱۶ امتیاز در جایگاه سوم ایستاده و همچنان در کورس بالای جدول باقی مانده است؛ تیمی که در هفتههای مختلف توانسته توان فنی خود را به رخ رقبا بکشد.
در این میان جایگاه پالایش نفت آبادان بیش از سایر تیمها جلب توجه میکند. تیمی که در دو فصل گذشته عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال زنان را به دست آورده بود در پایان نیمفصل نخست با ۱۵ امتیاز و پس از نفت امیدیه در رده پنجم جدول قرار گرفته است. فاصله این تیم با صدر جدول و خروج موقت از جمع سه تیم برتر نشان میدهد لیگ امسال بیش از هر زمان دیگری رقابتی و غیرقابل پیشبینی شده است؛ لیگی که در آن نامها تضمینکننده موفقیت نیستند و هر تیم برای حفظ جایگاه خود نیازمند ثبات، تمرکز و برنامهریزی دقیق است.
پریسا امامیزاده سرمربی تیم فوتسال زنان نفت آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره افت نتایج این تیم در فصل جاری لیگ برتر با وجود قهرمانی در دو دوره گذشته اظهار کرد: قطعاً وقتی نتایج خوبی نمیگیریم یعنی عملکرد خوبی نداشتهایم ولی باید به این نکته توجه کرد که تیم ما نسبت به فصلهای قبل تغییرات زیادی داشته و هنوز به شرایط آرمانی نرسیده است. ترکیب شاکله اصلی تیم حفظ نشد و همین مسئله روی روند کار ما تأثیر گذاشت.
نبود حمایت مالی عامل اصلی از دست رفتن شاکله تیم
وی با اشاره به عملکرد نفت آبادان در نقل و انتقالات گفت: ما در نقل و انتقالات ضعیف عمل نکردیم بلکه نتوانستیم بازیکنان اصلیمان را حفظ کنیم. دلیلش هم مشخص است؛ حمایت لازم از سوی باشگاه مثل دو فصل گذشته وجود نداشت و بیشتر مشکل به مسائل مالی برمیگشت. بازیکنانی که ستون اصلی تیم بودند شرایط ماندن برایشان فراهم نشد.
مسائل خارج از زمین روی تمرکز تیم تأثیر گذاشت
سرمربی نفت آبادان درباره سهم خود در نتایج این فصل عنوان کرد: من اهل توجیه کردن نیستم و قطعاً به عنوان سرمربی سهم خودم را میپذیرم اما نمیتوان تأثیر مسائل بیرون از زمین را نادیده گرفت. هفته گذشته بازی رقیب ما در هفته هشتم لغو شد و بهخاطر برنامه فشرده لیگ تیم ما هم با حداقل تمرین راهی مسابقه بعدی شد. مسیرهای طولانی، نبود پرواز مستقیم و خستگی شدید تمرکز بازیکنان را گرفت.
وی ادامه داد: در همان بازی دو نیمه کاملاً متفاوت داشتیم؛ نیمه اول بسیار ضعیف بودیم و در نیمه دوم برای جبران تلاش کردیم اما فشار و استرس اجازه نداد از موقعیتها استفاده کنیم. تیمی که هفته قبل بازی نکرده قطعاً شادابتر از تیمی است که با این حجم از خستگی وارد زمین میشود.
فشردگی لیگ به سود تیمها و اسپانسرها نیست
امامیزاده با انتقاد از نحوه برگزاری لیگ برتر فوتسال زنان گفت: فشردگی مسابقات یکی از مشکلات اصلی لیگ است. برنامهریزی منظم گذشته که هفتهای یک بازی انجام میشد از بین رفته است. در حالی که تیم ملی برنامه مشخص و مستمری ندارد لیگ به شکلی فشرده برگزار میشود که نه به سود بازیکنان است و نه کیفیت مسابقات را بالا میبرد.
وی افزود: بسیاری از تیمها اسپانسر قدرتمند ندارند و ترجیح میدهند فصل هرچه زودتر تمام شود تا هزینهها کمتر شود اما این تصمیمها در نهایت به ضرر فوتسال زنان تمام میشود.
هدف همچنان دفاع از عنوان قهرمانی است
سرمربی تیم فوتسال زنان نفت آبادان درباره هدفگذاری این تیم در فصل جاری تصریح کرد: ما حتی امسال هم با هدف دفاع از عنوان قهرمانی وارد لیگ شدیم. من هیچوقت قهرمانی را تضمین نمیکنم چون قهرمانی حاصل مجموعهای از عوامل است اما تلاش ما مثل گذشته ادامه دارد. شاید فاصلهمان با صدر جدول بیشتر شده باشد ولی همچنان برای ارائه بهترین عملکرد میجنگیم.
لیگ بدون تیم ملی انگیزهای برای جوانان ایجاد نمیکند
امامیزاده در بخش دیگری از صحبتهایش درباره وضعیت جوانگرایی در فوتسال زنان و ارتباط آن با تیم ملی گفت: از زمان کرونا تیم ملی عملاً برنامه منظمی نداشت و همین موضوع باعث شد انگیزهای برای ورود بازیکنان جوان به فوتسال ایجاد نشود. وقتی تیم ملی اردو و مسابقه ندارد طبیعی است که استعدادها به سمت فوتبال بروند؛ جایی که ردههای سنی و مسیر پیشرفت مشخصتری وجود دارد.
وی ادامه داد: اینکه گفته میشود لیگ بازیکنسازی نمیکند به نظر من حرف درستی نیست. باید از ریشه به مسئله نگاه کرد. وقتی تیم ملی فعال نبوده اسپانسرها هم ترغیب نمیشوند و در نتیجه چرخه توسعه قطع میشود.
تورنمنتهای تدارکاتی فرصت طلایی برای جوانان
سرمربی نفت آبادان درباره شنیدهها پیرامون حضور تیم ملی فوتسال زنان در تورنمنتهایی با حضور تیمهایی مانند برزیل، مراکش و کانادا گفت: اگر این تورنمنتها قطعی شود فرصت بسیار خوبی است. به نظر من میتوان از این مسابقات برای محک زدن بازیکنان جوان استفاده کرد و به آنها میدان داد. این نظر شخصی من است اما معتقدم بازیهای بزرگ بهترین فرصت برای شروع تغییرات و ساختن آینده تیم ملی است.
