به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گلمحمدی عصر امروز یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سپاهان اصفهان در هفته چهاردهم لیگ برتر، اظهار کرد: بازی بسیار مهمی برای هر دو تیم در پیش است. هم سپاهان و هم فولاد به امتیاز این دیدار نیاز دارند و با توجه به میزبانی و حضور پرشور هوادارانمان، امیدوارم بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و به نتیجه دلخواه برسیم.
وی با تمجید از حریف افزود: کیفیت تیم سپاهان برای همه مشخص است؛ این تیم بازیکنان باکیفیت، کادر فنی توانمند و تشکیلات حرفهای دارد و به نظر من، یکی از حرفهایترین باشگاههای فوتبال ایران است. امیدوارم فردا یک تقابل فنی خوب بین دو تیم رقم بخورد.
گلمحمدی ادامه داد: هر دو تیم به دنبال فوتبال بازی کردن هستند و با توجه به بازیکنان خوبی که در اختیار دارند، مطمئنم فردا شاهد یک مسابقه جذاب خواهیم بود. البته هدف اصلی ما، با حمایت هوادارانمان، کسب سه امتیاز است.
سرمربی فولاد درباره سبک بازی تیمش تصریح کرد: فولاد همیشه تیمی با رویکرد تهاجمی بوده و این تفکر در DNA این تیم وجود دارد. در بازیهای بزرگ هم معمولاً جلوتر بازی میکنیم و فشار میآوریم و فردا هم همین رویکرد را خواهیم داشت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره محدودیتهای تیم گفت: متأسفانه در بحث مصدومیت و محرومیت، شرایط سختی داریم اما با توجه به فشردگی مسابقات، در روزهای اخیر بیشتر روی آنالیز، ریکاوری و کارهای ذهنی، تمرکز داشتیم تا تمرینات پرفشار. خوشبختانه بازیکنان تمرکز خوبی دارند و احساس میکنم فردا میتواند روز خوبی برای آنها باشد.
گلمحمدی در واکنش به سوال درباره استفاده از توپهای بلند و بازی مستقیم اظهار کرد: اینکه تصور شود با توپهای بلند حتماً نتیجه بهتری میگیریم، تحلیل کاملاً درستی نیست. بر اساس نیاز فنی و تیم مقابل ممکن است در مقاطعی از توپهای بلند هم استفاده کنیم، اما اساس کار ما بازیسازی، گردش توپ و فوتبال ترکیبی است.
وی افزود: اگر مدافعان حریف عملکرد خوبی داشته باشند، اتکای صرف به بازی مستقیم کار را سخت میکند. بنابراین ما بسته به شرایط مسابقه، تصمیم میگیریم و در طول بازی تاکتیکها را تغییر میدهیم.
سرمربی فولاد در خصوص استفاده از بازیکنان جوان و بسته بودن نیمکت تیم گفت: در این شرایط، بازیکنان جوان میتوانند کمک زیادی به ما بکنند. خوشبختانه آکادمی فولاد پشتوانه خوبی برای تیم بوده و در چند بازی با همین جوانها توانستیم امتیاز بگیریم.
وی در پایان تأکید کرد: بالاخره یک جایی باید به این بازیکنان اعتماد شود. فضای مناسبی برای آنها فراهم شده و حالا خودشان باید با تمرکز، انگیزه و اشتیاق بیشتر از این فرصتها استفاده کنند.
