کاراته‌کاران قم بر سکوی سوم مسابقات دانشگاه‌های آزاد اسلامی ایستادند

قم- تیم کاراته استان قم با کسب یک مدال طلا و یک مدال برنز، عنوان سوم تیمی رقابت‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور که به میزبانی شهرستان قائم‌شهر استان مازندران برگزار شد و ورزشکارانی از دانشگاه‌های سراسر کشور در اوزان و رده‌های مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.

تیم کاراته استان قم با حضور ورزشکاران برجسته خود شامل مهدی محمدی، سید محسن میرقیصری و محمد شایگان، و تحت نظر سرمربی سعید برخوردار، در این مسابقات شرکت کرد و در مجموع موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال برنز شد.

در بخش انفرادی، مهدی محمدی موفق شد با عملکردی درخشان مدال طلا را از آن خود کند و در وزن خود قهرمان شود.

همچنین سید محسن میرقیصری با نمایش رقابت‌های فنی و مستحکم، مدال برنز این مسابقات را به دست آورد و سهم قابل توجهی در کسب جایگاه سوم تیمی برای استان قم داشت.

عملکرد نمایندگان قم در این رقابت‌ها نشان‌دهنده آمادگی فنی بالا و انسجام تیمی ورزشکاران استان است و کسب مقام سوم تیمی در چنین فضایی رقابتی، نقطه عطفی در کارنامه کاراته دانشگاهی استان محسوب می‌شود.

