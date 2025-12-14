به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور که به میزبانی شهرستان قائم‌شهر استان مازندران برگزار شد و ورزشکارانی از دانشگاه‌های سراسر کشور در اوزان و رده‌های مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.



تیم کاراته استان قم با حضور ورزشکاران برجسته خود شامل مهدی محمدی، سید محسن میرقیصری و محمد شایگان، و تحت نظر سرمربی سعید برخوردار، در این مسابقات شرکت کرد و در مجموع موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال برنز شد.



در بخش انفرادی، مهدی محمدی موفق شد با عملکردی درخشان مدال طلا را از آن خود کند و در وزن خود قهرمان شود.



همچنین سید محسن میرقیصری با نمایش رقابت‌های فنی و مستحکم، مدال برنز این مسابقات را به دست آورد و سهم قابل توجهی در کسب جایگاه سوم تیمی برای استان قم داشت.



عملکرد نمایندگان قم در این رقابت‌ها نشان‌دهنده آمادگی فنی بالا و انسجام تیمی ورزشکاران استان است و کسب مقام سوم تیمی در چنین فضایی رقابتی، نقطه عطفی در کارنامه کاراته دانشگاهی استان محسوب می‌شود.

