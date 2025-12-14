عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر بارندگی در محورهای مختلف استان ادامه دارد و در ارتفاعات نیز شاهد بارش برف هستیم. همچنین پدیده مهگرفتگی غلیظ موجب کاهش شدید دید در جادههای کوهستانی و جنگلی شده است.
وی با اشاره به لغزندگی سطح راهها افزود: محورهای کوهستانی از جمله مسیرهای کوهستانی منتهی به شاهرود، تپهماهورها و محور آقتپه به سمت آشخانه با کاهش دید و لغزندگی همراه است و رانندگان باید با احتیاط کامل تردد کنند.
مصدقی با تأکید بر پرهیز از سفرهای غیرضروری در شب اظهار کرد: با توجه به پیشبینی افزایش شدت ناپایداریها در ساعات آینده، بهویژه در شب، توصیه میشود هماستانیها در صورت عدم ضرورت، سفرهای خود را به زمان مناسبتری موکول کنند و در صورت تردد، بهخصوص در سرپیچها و گردنهها، با سرعت مطمئنه حرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: تمامی محورهای مواصلاتی استان بهصورت مستمر تحت رصد و کنترل نیروهای راهداری قرار دارد و سامانه ۱۴۱ بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی و ارائه آخرین وضعیت راهها به کاربران جادهای است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان همچنین از آمادگی کامل اکیپهای زمستانی خبر داد و گفت: امسال ۹ هزار تن شن و نمک در ۲۶ راهدارخانه استان ذخیرهسازی شده و ۳۵ گروه عملیاتی راهداری بهصورت شبانهروزی در محورهای استان مستقر هستند تا در صورت تشدید شرایط جوی، خدمات لازم را ارائه دهند.
