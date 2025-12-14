هشدار قرمز هواشناسی برای فارس صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی فارس با صدور هشدار قرمز برای این استان از وقوع بارش گسترده باران همراه با وزش باد و بارش برف در نقاط مرتفع فارس از روز سه شنبه ۲۵ آذر لغایت جمعه ۲۸ آذر خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: همه مناطق فارس و شیراز شاهد فعالیت گسترده این سامانه بارشی خواهند بود.

لغزندگی جاده انسداد گردنه‌های برف گیر و کولاک برف، اختلال در تردد درون شهری و برون شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها، کاهش دید افقی، جاری شدن روان آب‌ها و محصولات کشاورزی، کولاک در مناطق شمالی استان از مخاطرات این رخداد طبیعی است.