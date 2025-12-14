  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

هشدار قرمز هواشناسی برای فارس صادر شد

شیراز- اداره کل هواشناسی فارس با صدور هشدار قرمز برای این استان از وقوع بارش گسترده باران همراه با وزش باد و بارش برف در نقاط مرتفع فارس از روز سه شنبه ۲۵ آذر لغایت جمعه ۲۸ آذر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی فارس با صدور هشدار قرمز برای این استان از وقوع بارش گسترده باران همراه با وزش باد و بارش برف در نقاط مرتفع فارس از روز سه شنبه ۲۵ آذر لغایت جمعه ۲۸ آذر خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: همه مناطق فارس و شیراز شاهد فعالیت گسترده این سامانه بارشی خواهند بود.

لغزندگی جاده انسداد گردنه‌های برف گیر و کولاک برف، اختلال در تردد درون شهری و برون شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها، کاهش دید افقی، جاری شدن روان آب‌ها و محصولات کشاورزی، کولاک در مناطق شمالی استان از مخاطرات این رخداد طبیعی است.

    • رادمهر FR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      4 0
      پاسخ
      الهی شکر 🤲🏻
    • عباس ابن علی IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      مژده بحران خشکسالی در منطقه دلاور فسا به پایان رسیده کل سدهای ایران پر ولبریز میشود چشمه های و قناتها انشاالله در همه جاهای ایران پرآب میشود
    • IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      کوه مرواید جزو سمیرم هست

