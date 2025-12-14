به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی عصر یکشنبه در نشست با رئیس جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اهمیت جایگاه کشاورزی در ساختار اقتصادی استان، اظهار کرد: توسعه سرمایهگذاری هدفمند در بخش کشاورزی نه تنها موجب افزایش ارزش افزوده محصولات و تقویت توان اقتصادی بهرهبرداران خواهد شد، بلکه زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان و فعالان حوزه کشاورزی و صنایع وابسته نیز خواهد بود.
وی با تأکید بر اهمیت کشاورزی در تأمین امنیت غذایی استان و کشور، افزود: توسعه پایدار روستایی تنها از طریق همکاری و همافزایی میان دولت، سرمایهگذاران و بهرهبرداران بخش کشاورزی محقق خواهد شد و حمایت از سرمایهگذاریهای مولد، کلید اصلی پیشرفت مناطق روستایی است.
ظرفیتهای کشاورزی استان میتواند عامل توسعه پایدار باشد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نیز در این دیدار بر لزوم همافزایی میان نهادهای مختلف برای جذب سرمایهگذاری تاکید کرد.
سعدی نقشبندی، از ظرفیتهای ویژه استان در بخش کشاورزی و صنایع وابسته سخن گفت و با اشاره به جایگاه ویژه کشاورزی در اشتغال و تولید ثروت در استان، افزود: کشاورزی بخش عمدهای از اشتغال استان را تأمین میکند و این مسئولیت نهادهای اجرایی را برای سیاستگذاری و حمایت مؤثر از فعالان این بخش دوچندان میکند.
وی همچنین به مزیتهای نسبی استان کردستان اشاره کرد و گفت: وجود مراتع غنی و منابع علوفهای مناسب در این استان فرصتی ارزشمند برای احیا و تقویت دامداریهای سنتی روستایی است که میتواند نه تنها تولید را افزایش دهد، بلکه در تحقق مهاجرت معکوس و تثبیت جمعیت روستایی نقش مهمی ایفا کند.
نقشبندی در پایان ضمن قدردانی از حمایتهای نماینده مجلس از بخش کشاورزی، بر ضرورت استمرار تعامل و همکاری میان نمایندگان مجلس و سازمان جهاد کشاورزی برای جذب سرمایهگذاران و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری در استان تأکید کرد.
این نشست در راستای تحقق سیاستهای کلان توسعه بخش کشاورزی و تقویت زیرساختهای اشتغال در استان کردستان برگزار شد و بررسی راهکارهای توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، بهویژه صنایع تبدیلی و تکمیلی، در آن مورد تاکید قرار گرفت.
نظر شما