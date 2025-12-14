  1. استانها
آماده باش کامل دستگاه‌های ستاد بحران دلگان

دلگان - با شروع بارش‌های گسترده در شهرستان دلگان، تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران این شهرستان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

عبدالغفور حسینی فرماندار دلگان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال بروز سیلاب ناگهانی، تمامی نیروها و تجهیزات امدادی در نقاط حساس مستقر شده‌اند و وضعیت به‌صورت مداوم رصد می‌شود.

رئیس ستاد مدیریت بحران دلگان افزود: برای حفظ آمادگی و افزایش هماهنگی، کلیه مرخصی‌های مدیران و اعضای این ستاد تا پایان دوره بارندگی لغو شده است.

وی تصریح کرد: این بارش‌ها هرچند یک نعمت الهی است، اما در مناطق حادثه‌خیز می‌تواند خطرساز باشد. از شهروندان می‌خواهیم توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

حسینی در پایان از مردم خواست: از تردد، توقف و تجمع در مسیل‌ها، رودخانه‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و در صورت بروز حادثه، مراتب را از طریق شماره‌های ۱۲۵ و ۱۱۲ به مراکز امدادی اطلاع دهند.

