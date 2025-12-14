https://mehrnews.com/x39S5z ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۴ کد خبر 6689360 استانها گیلان استانها گیلان ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۴ کولاک در مسیر گردنه زندانه به الماس رضوانشهر- در این فیلم تصاویری از برف و کولاک گردنه زندانه به الماس در محور پونل به خلخال در گیلان را مشاهده می کنید. دریافت 16 MB کد خبر 6689360 کپی شد مطالب مرتبط مرادی: محور پونل ـ خلخال بازگشایی شد مرادی: محور پونل-خلخال به دلیل کولاک شدید مسدود شد مرادی: برف پاییزی ارتفاعات گیلان را سفیدپوش کرد مرادی: عملیات روکش آسفالت محور پونل–خلخال ۷۰ درصد پیشرفت دارد برچسبها برف و کولاک جاده خلخال - پونل استان گیلان شهرستان رضوانشهر
