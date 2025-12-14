  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۴

کولاک در مسیر گردنه زندانه به الماس

کولاک در مسیر گردنه زندانه به الماس

رضوانشهر- در این فیلم تصاویری از برف و کولاک گردنه زندانه به الماس در محور پونل به خلخال در گیلان را مشاهده می کنید.

دریافت 16 MB
کد خبر 6689360

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها