مرادی: محور پونل ـ خلخال بازگشایی شد

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش بی‌وقفه نیروهای راهداری استان و اجرای عملیات مستمر نمک‌پاشی و ایمن‌سازی مسیر، محور پونل خلخال که به‌دلیل بارش برف، کولاک شدید و شرایط نامساعد جوی با محدودیت تردد مواجه شده بود، بازگشایی شد و هم‌اکنون تردد در این مسیر برقرار است.

وی با اشاره به تداوم فعالیت راهداران در شرایط جوی نامساعد افزود: نیروهای راهداری استان به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای کوهستانی و برف‌گیر حضور دارند و در حال پایش مستمر وضعیت راه‌ها به‌منظور تأمین ایمنی تردد کاربران جاده‌ای هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان با تأکید بر لزوم توجه رانندگان به هشدارهای ایمنی گفت: از رانندگان درخواست می‌شود ضمن رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سفرهای غیرضروری، همراه داشتن تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ، پیش از آغاز سفر از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

مرادی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال تغییر شرایط جوی در محورهای کوهستانی، رانندگان همکاری لازم را با عوامل راهداری داشته باشند تا تردد ایمن و بدون حادثه در جاده‌های استان برقرار بماند.