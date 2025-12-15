بنی اسدی: جاده های خراسان رضوی لغزنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی اظهار کرد: مه غلیظ و بارش باران صبح دوشنبه موجب لغزندگی سطح جاده‌های اصلی و فرعی استان و کاهش دید رانندگان شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر بارش باران تردد در بزرگراه مشهد-چناران و مسیرهای منتهی به مشهد را تحت تأثیر قرار داده است.

وی گفت: همچنین سطح جاده‌های باغچه نیشابور و فریمان- مشهد و فریمان تربت جام، مسیرهای قوچان و باخرز نیز لغزنده گزارش شده است.

بنی اسدی اظهار کرد: در جاده‌های قوچان، کلات و بخش احمدآباد مشهد هم مه غلیظ حاکم شده که موجب کاهش دید شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی ادامه داد: کاهش دید افقی رانندگان به دلیل وجود مه در محورهای مشهد - کلات، سرخس - مشهد، تربت حیدریه - باغچه، تایباد - خواف، مشهد - چناران، چناران - قوچان، بردسکن-سبزوار و مشهد- فریمان ترددها را کند کرده است.