  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

بارش باران در حرم مطهر امام رضا(ع)

بارش باران در حرم مطهر امام رضا(ع)

مشهد- در این فیلم تصاویری از بارش باران در حرم مطهر امام رضا(ع) را مشاهده می کنید.

دریافت 41 MB
کد خبر 6691781

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها