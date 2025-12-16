https://mehrnews.com/x39T5Y ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹ کد خبر 6691781 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹ بارش باران در حرم مطهر امام رضا(ع) مشهد- در این فیلم تصاویری از بارش باران در حرم مطهر امام رضا(ع) را مشاهده می کنید. دریافت 41 MB کد خبر 6691781 کپی شد مطالب مرتبط اثمری:دما در خراسان رضوی به زیر صفر می رسد؛آغاز بارش برف از فردا بارش باران در سطح شهر مشهد دمای مشهد به زیر صفر می رسد؛بارش برف و باران در خراسان رضوی بنی اسدی: جاده های خراسان رضوی لغزنده است روایت زائران و مجاوران امام رضا(ع) در روز بارانی ویژهبرنامههای عزاداری شهادت امام هادی (ع) در حرم رضوی اعلام شد بارش باران در حرم امام رضا(ع) بارش باران پاییزی در جوار بارگاه منور امام رضا(ع) برچسبها بارش باران حرم امام رضا (ع) مشهد
نظر شما