  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱

محبوبی: دو فقره تصادف در آذربایجان غربی یک فوتی و ۵ مصدوم برجای گذاشت

محبوبی: دو فقره تصادف در آذربایجان غربی یک فوتی و ۵ مصدوم برجای گذاشت

ارومیه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: وقوع دو فقره تصادف در محور ارومیه - مهاباد و پیرانشهر- اشنویه موجب فوت یک نفر و مصدومیت ۵ نفر شد.

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: یکشنبه گزارشی مبنی تصادف دو دستگاه خودروی مزدا و سمند در محور ارومیه _ مهاباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات حیدرآباد هلال احمر شهرستان نقده بلافاصله با خودروی نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۲ مصدوم و یک داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند و فوتی نیز پس از رهاسازی توسط خودروی نجات به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.

تصادف پژو با تراکتور در محور پیرانشهر _ اشنویه ۳ مصدوم برجای گذاشت

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی تصادف پژو ۴۰۵ با تراکتور در محور پیرانشهر _ اشنویه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی اضافه کرد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان هلال احمر پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدومین پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد خبر 6689384

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها