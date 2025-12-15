هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هفت صبح دوشنبه بیست و چهارم آذرماه با میانگین ۷۹ AQI در وضعیت قابل قبول است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۷۶، خیابان انقلاب ۸۲، پارک زمزم ۵۶، بزرگراه خرازی ۹۴، دانشگاه صنعتی ۶۸، رودکی ۶۰، رهنان ۷۷، سپاهان‌شهر ۵۷، خیابان فرشادی ۷۲، فیض ۸۴، کاوه ۶۹، ولدان ۷۱ و هزار جریب ۵۴ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه میرزا طاهر با عدد ۴۱ AQI وضعیت پاک و در ایستگاه خیابان‌های پروین و زینبیه به ترتیب با عدد ۱۰۴ و ۱۰۹ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۷۱ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

امروز هوای خمینی‌شهر و کاشان قابل قبول و زرین شهر، مبارکه، شاهین شهر و کاشان در وضعیت پاک و در قهجاورستان ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.



