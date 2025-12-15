  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۶:۳۰

هشدار بارش شدید برف و باران در سراسر کشور به جز ۲ استان تا روز جمعه

هشدار بارش شدید برف و باران در سراسر کشور به جز ۲ استان تا روز جمعه

کارشناس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به صدور پیاپی هشدارهای هواشناسی نسبت به تشدید بارش‌ها گفت: تا روز جمعه اکثر استان‌های کشور شاهد بارش شدید باران، کولاک برف و افت محسوس دما خواهند بود.

امین حسین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور طی روزهای آینده، گفت: امروز (دوشنبه، ۲۴ آذر)، در استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی، بخش‌هایی از خراسان رضوی و خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، شرق خوزستان، نیمه غربی کرمان، فارس، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب اصفهان، یزد، جزایر واقع در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بارش‌های شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (سه‌شنبه، ۲۵ آذر)، در بیشتر مناطق کشور بارندگی ادامه خواهد داشت و تنها استان‌های ایلام، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان و نواحی مرکزی سمنان از این شرایط مستثنی هستند. همچنین روز چهارشنبه (۲۶ آذر)، بیشتر مناطق کشور به جز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان تحت تأثیر بارش‌ها قرار خواهند گرفت.

نقشینه بیان کرد: روز پنجشنبه (۲۷ آذر)، این شرایط جوی ادامه خواهد داشت، با این تفاوت که نیمه شرقی استان آذربایجان شرقی و نیمه شمالی استان آذربایجان غربی از محدوده بارش خارج خواهند شد. روز جمعه (۲۸ آذر)، نیز بیشتر مناطق کشور به جز استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و کرمانشاه شاهد بارش خواهند بود.

وی ادامه داد: در این مدت، وزش باد شدید، رعد و برق، گردوخاک در مناطق مستعد، تگرگ در مناطق سردسیر و برف در ارتفاعات و گردنه‌های کوهستانی پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب کولاک برف، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید شود.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: شدت بارش‌ها امروز در استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان و جزایر مرکزی خلیج فارس، فردا در استان‌های فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی و جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز بیشتر خواهد بود.

وی یادآور شد: روز چهارشنبه شدت بارش‌ها در استان گیلان، مازندران، خراسان رضوی، بوشهر، هرمزگان، جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز، کرمان و ارتفاعات مرکزی البرز پیش‌بینی می‌شود. روز پنجشنبه نیز استان فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و جزایر خلیج فارس با بیشترین شدت بارش مواجه خواهند بود و روز جمعه شدت بارش‌ها در شرق مازندران، خراسان شمالی و رضوی، نیمه جنوبی و شرقی کرمان و شرق سیستان و بلوچستان خواهد بود.

نقشینه خاطرنشان کرد: از شامگاه سه‌شنبه، بارش‌های پراکنده در تهران آغاز می‌شود و تا روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت. در ارتفاعات تهران و دامنه‌های البرز مرکزی بارش برف پیش‌بینی شده است.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: استان گیلان به شدت تحت تأثیر این سامانه‌های بارشی قرار می‌گیرد و علاوه بر بارش باران و برف، با کاهش محسوس دما مواجه خواهد شد.

در خراسان رضوی، خراسان شمالی، ارتفاعات تهران، قزوین و البرز نیز بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به افت دما در کشور اظهار کرد: میزان کاهش دما در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که بیشینه دمای اردبیل در روز چهارشنبه به صفر درجه می‌رسد و بیشینه دمای شهرهای ارومیه و تبریز نیز حدود سه درجه بالای صفر پیش‌بینی شده است. به‌طور کلی، با توجه به فعالیت سامانه‌های بارشی، کاهش محسوس دما در سراسر کشور مورد انتظار است.

نقشینه با اشاره به صدور نخستین هشدار سطح قرمز هواشناسی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در چهار استان خبر داد و گفت: از روز سه‌شنبه، ۲۵ آذر تا جمعه، ۲۸ آذر، در استان‌های کرمان، یزد، هرمزگان و بوشهر وقوع رگبار شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید، بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی، بارش تگرگ در مناطق مستعد، مه‌آلودگی، کاهش دید افقی و افت محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور در ادامه با اشاره به احتمال وارد آمدن خسارت به محصولات کشاورزی، از صدور هشدار سطح نارنجی با محوریت تخریب محصولات کشاورزی برای ۳۰ استان کشور خبر داد و افزود: تا روز جمعه ۲۸ آذر، وقوع برف و باران در مناطق مختلف، بارش باران در نواحی گرمسیر، رعد و برق، وزش باد شدید موقت در نقاط مستعد، تگرگ و پدیده مه در بخش‌هایی از کشور پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی، به کشاورزان، زارعان و باغداران توصیه می‌شود نسبت به زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغ‌ها و مزارع با توجه به بارش‌ها اقدام کنند، از انجام آبیاری، محلول‌پاشی و سم‌پاشی در زمان وقوع بارش‌ها خودداری شود، تنه درختان با رنگ سفید به‌ویژه در شیب‌های جنوبی و مناطق آفتاب‌گیر برای جلوگیری از آفتاب‌سوختگی ناشی از پوشش برف رنگ‌آمیزی شود، آبیاری خاک‌های شور پس از بارش باران یا برف به‌منظور آبشویی شوری از محیط ریشه انجام گیرد و انتقال سریع محصولات برداشت‌شده، به‌ویژه مرکبات، به مکان‌های مسقف در دستور کار قرار گیرد.

کد خبر 6689239
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ح ادی IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      43 14
      پاسخ
      باور کردیم،
    • حسین IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      26 15
      پاسخ
      مثل همه پیش بینی ها ،باور کنیم،زهی خیال باطل.
      • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        29 6
        این دفعه درسته صورت. نقشه هواشناسی ماهواره بین المللی رو ببین
    • ح IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      44 19
      پاسخ
      امروز هواشناسی دنبال میکردم تمامی استانها هشدار زرد یا قرمز صادر شده ولی متاسفانه استان گلستان خبری نبود جالب بابت کارخانه یود که تا 100کیلو متر معمولا جلوی بارندگی میگیره مخصوصا در منطقه گرگان بیشتر مشاهده میشه هم عامل سرطان می شه جالبتر مسئولین استانی هم در بعضی مواقع کارخانه تعطیل می کنند ولی بعد از مدتی دوباره شروع بکار می کنند فقط ماندم چرا کامل تعطیل نمی کنند احتمال بابت درامد بالا باید باشه حالا بقیه چقدر اسیب ببینند فکر کنم برای دوستان مهم نباشه خواهشن مسئولین کشوری رسیدگی کنند
    • یک رزمنده IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      21 12
      پاسخ
      از تردد خودروهای سواری جلوگیری گردد چون هوا را آلوده می‌کنند آلاینده‌های خطرناک در هوا از اگزوزهای خطرناک متساعد مشود خودرو سوار بی فکری حدی دارد تردد خودرو در سطح شهر تهران باید ممنوع گردد مردم به پیاده روی روی آورند
    • محسن IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      11 5
      پاسخ
      طبق معمول گزارشات هواشناسی کشور را برعکس تحلیل کنید ،آنوقت است که ما بهترین هواشناسی جهان را داریم!
    • Khaled IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      37 5
      پاسخ
      انشاالله زمستان پربارانی داشته باشیم
    • علی CA ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      9 4
      پاسخ
      قزوین اصلا هیچی نمی باره
    • فرهاد US ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      8 5
      پاسخ
      همیشه اشتباهی گزارش می کنند دورغ میگن
    • ایلقار IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 1
      پاسخ
      تا وقتی نیازی به پربار کردن ابرها نبود و دخالتی در اکوسیستم جوی ایران نداشتیم" استان‌های آذربایجان شرقی غربی اردبيل همدان قزوین قم شمال کشور در فصل زمستان باراني برفي یخبندان بودند.چرا پس از پربار کردن ابرها در استان‌های آذربایجان شرقی غربی تاثیری ایجا نکردست!
    • IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      14 4
      پاسخ
      خدای باری تعالی را شکرو سپاس الحمدالله
    • علی IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      9 10
      پاسخ
      کیکه
    • IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      4 0
      پاسخ
      متأسفانه چقدر ملت کوته فکر و منفی نگری داریم ما ،فقط خوش دارند بگن دروغه ،الکیه،فیکه،نشد که بگن خدا را شکر میخواد باران ببارد و دعاگوباشند و مثبت نگری کنند
    • آشنا IR ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 1
      پاسخ
      باخشک شدن دریاچه ی ارومیه شهرآب بابارندگی های فراوان رفته وخودش روبه شهرخشک وبی آب وآلوده ومریض داده
    • بهنام DE ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      7 0
      پاسخ
      نفوذی ها برای سقوط ایران با خشکسالی میگن بارور سازی ابر و آب شیرین کن هیچ تاثیری ندارد.😂
    • پیام IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      5 0
      پاسخ
      کیش که خدارو شکر 3روز می‌باره و حال میده
    • Zgh IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      9 0
      پاسخ
      خدا کنه بباره آب داشته باشیم خدایا ایران جان تشنه است ولی لطفا رعد و برق نزنه چون من خیلی می ترسم بیماری قلبی هم دارم حالم بدتر میشه ای خدا کمک کن.
    • esmaeil.63kafori@gmail.com IR ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      2 0
      پاسخ
      سلام الان شیراز شهر جدید صدرا پنج روزه داره بارون میاد شکر خدا واز صبح ساعت ۶برف داریم تا پنجشنبه جمعه هم بارندگی شدید انشاالله که همیشه بارندگی داشته باشیم انشاالله به امید خدا
    • esmaeil.63kafori@gmail.com IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام الان شیراز شهر جدید صدرا پنج روزه داره بارون میاد شکر خدا واز صبح ساعت ۶برف داریم تا پنجشنبه جمعه هم بارندگی شدید انشاالله که همیشه بارندگی داشته باشیم انشاالله به امید خدا
    • محمدرضا IR ۰۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      آیا فایده ای هم دارد یا فقط یک چیز بیخود و بی جهت است واقعاً
    • زینو IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      4 0
      پاسخ
      یعنی میشه خدایااا؟!ایشالااااا

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها