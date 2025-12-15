هشدار بارش شدید برف و باران در سراسر کشور به جز ۲ استان تا روز جمعه

امین حسین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور طی روزهای آینده، گفت: امروز (دوشنبه، ۲۴ آذر)، در استانهای ساحلی خزر، خراسان شمالی، بخشهایی از خراسان رضوی و خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، شرق خوزستان، نیمه غربی کرمان، فارس، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب اصفهان، یزد، جزایر واقع در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بارشهای شدید پیشبینی میشود.
وی افزود: فردا (سهشنبه، ۲۵ آذر)، در بیشتر مناطق کشور بارندگی ادامه خواهد داشت و تنها استانهای ایلام، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان و نواحی مرکزی سمنان از این شرایط مستثنی هستند. همچنین روز چهارشنبه (۲۶ آذر)، بیشتر مناطق کشور به جز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان تحت تأثیر بارشها قرار خواهند گرفت.
نقشینه بیان کرد: روز پنجشنبه (۲۷ آذر)، این شرایط جوی ادامه خواهد داشت، با این تفاوت که نیمه شرقی استان آذربایجان شرقی و نیمه شمالی استان آذربایجان غربی از محدوده بارش خارج خواهند شد. روز جمعه (۲۸ آذر)، نیز بیشتر مناطق کشور به جز استانهای آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و کرمانشاه شاهد بارش خواهند بود.
وی ادامه داد: در این مدت، وزش باد شدید، رعد و برق، گردوخاک در مناطق مستعد، تگرگ در مناطق سردسیر و برف در ارتفاعات و گردنههای کوهستانی پیشبینی میشود که میتواند موجب کولاک برف، لغزندگی جادهها و کاهش دید شود.
این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: شدت بارشها امروز در استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان و جزایر مرکزی خلیج فارس، فردا در استانهای فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی و جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز بیشتر خواهد بود.
وی یادآور شد: روز چهارشنبه شدت بارشها در استان گیلان، مازندران، خراسان رضوی، بوشهر، هرمزگان، جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز، کرمان و ارتفاعات مرکزی البرز پیشبینی میشود. روز پنجشنبه نیز استان فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و جزایر خلیج فارس با بیشترین شدت بارش مواجه خواهند بود و روز جمعه شدت بارشها در شرق مازندران، خراسان شمالی و رضوی، نیمه جنوبی و شرقی کرمان و شرق سیستان و بلوچستان خواهد بود.
نقشینه خاطرنشان کرد: از شامگاه سهشنبه، بارشهای پراکنده در تهران آغاز میشود و تا روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت. در ارتفاعات تهران و دامنههای البرز مرکزی بارش برف پیشبینی شده است.
این کارشناس هواشناسی ادامه داد: استان گیلان به شدت تحت تأثیر این سامانههای بارشی قرار میگیرد و علاوه بر بارش باران و برف، با کاهش محسوس دما مواجه خواهد شد.
در خراسان رضوی، خراسان شمالی، ارتفاعات تهران، قزوین و البرز نیز بارش برف پیشبینی میشود.
وی با اشاره به افت دما در کشور اظهار کرد: میزان کاهش دما در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود؛ بهگونهای که بیشینه دمای اردبیل در روز چهارشنبه به صفر درجه میرسد و بیشینه دمای شهرهای ارومیه و تبریز نیز حدود سه درجه بالای صفر پیشبینی شده است. بهطور کلی، با توجه به فعالیت سامانههای بارشی، کاهش محسوس دما در سراسر کشور مورد انتظار است.
نقشینه با اشاره به صدور نخستین هشدار سطح قرمز هواشناسی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در چهار استان خبر داد و گفت: از روز سهشنبه، ۲۵ آذر تا جمعه، ۲۸ آذر، در استانهای کرمان، یزد، هرمزگان و بوشهر وقوع رگبار شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید، بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی، بارش تگرگ در مناطق مستعد، مهآلودگی، کاهش دید افقی و افت محسوس دما پیشبینی میشود.
این کارشناس سازمان هواشناسی کشور در ادامه با اشاره به احتمال وارد آمدن خسارت به محصولات کشاورزی، از صدور هشدار سطح نارنجی با محوریت تخریب محصولات کشاورزی برای ۳۰ استان کشور خبر داد و افزود: تا روز جمعه ۲۸ آذر، وقوع برف و باران در مناطق مختلف، بارش باران در نواحی گرمسیر، رعد و برق، وزش باد شدید موقت در نقاط مستعد، تگرگ و پدیده مه در بخشهایی از کشور پیشبینی میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی، به کشاورزان، زارعان و باغداران توصیه میشود نسبت به زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغها و مزارع با توجه به بارشها اقدام کنند، از انجام آبیاری، محلولپاشی و سمپاشی در زمان وقوع بارشها خودداری شود، تنه درختان با رنگ سفید بهویژه در شیبهای جنوبی و مناطق آفتابگیر برای جلوگیری از آفتابسوختگی ناشی از پوشش برف رنگآمیزی شود، آبیاری خاکهای شور پس از بارش باران یا برف بهمنظور آبشویی شوری از محیط ریشه انجام گیرد و انتقال سریع محصولات برداشتشده، بهویژه مرکبات، به مکانهای مسقف در دستور کار قرار گیرد.
