  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

نگاهی به افزایش قیمت دارو+ جداول

نگاهی به افزایش قیمت دارو+ جداول

دارو در ماه‌های اخیر و در چند نوبت، افزایش قیمت داشته است که متأسفانه بیمه‌ها در این ماراتن عقب مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، واقعی شدن قیمت دارو یک امر قانونی و اقتصادی در راستای توسعه و پیشرفت صنعت داروسازی کشور است؛ اما نکته‌ای که نباید نسبت به آن غافل بود، حمایت‌های بیمه‌ای از هزینه‌های دارویی است.

افزایش قیمت دارو، زمانی می‌تواند به نفع صنعت و مردم باشد که هزینه‌ها از جیب مردم نباشد؛ و متأسفانه در مسیر رشد قیمت داروها، بیمه‌ها چندان پای کار نیامده‌اند.

در چند ماه گذشته با نگاهی به روند افزایشی قیمت برخی اقلام دارویی، متوجه می‌شویم که میزان حمایت بیمه‌ها از افزایش قیمت‌ها، چندان قابل قبول نیست و سهم مردم و بیماران از پرداخت هزینه‌های دارویی، مدام در حال افزایش است.

به جداول قیمت داروها که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که قیمت‌ها افزایش قابل توجهی داشته‌اند.

نگاهی به افزایش قیمت دارو+ جداول

نگاهی به افزایش قیمت دارو+جداول

نگاهی به افزایش قیمت دارو+جداول

نگاهی به افزایش قیمت دارو+جداول

نگاهی به افزایش قیمت دارو+جداول

نگاهی به افزایش قیمت دارو+جداولنگاهی به افزایش قیمت دارو+جداولنگاهی به افزایش قیمت دارو+جداولنگاهی به افزایش قیمت دارو+جداول

کد خبر 6674105
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها