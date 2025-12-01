نگاهی به افزایش قیمت دارو+ جداول

به گزارش خبرنگار مهر، واقعی شدن قیمت دارو یک امر قانونی و اقتصادی در راستای توسعه و پیشرفت صنعت داروسازی کشور است؛ اما نکته‌ای که نباید نسبت به آن غافل بود، حمایت‌های بیمه‌ای از هزینه‌های دارویی است.

افزایش قیمت دارو، زمانی می‌تواند به نفع صنعت و مردم باشد که هزینه‌ها از جیب مردم نباشد؛ و متأسفانه در مسیر رشد قیمت داروها، بیمه‌ها چندان پای کار نیامده‌اند.

در چند ماه گذشته با نگاهی به روند افزایشی قیمت برخی اقلام دارویی، متوجه می‌شویم که میزان حمایت بیمه‌ها از افزایش قیمت‌ها، چندان قابل قبول نیست و سهم مردم و بیماران از پرداخت هزینه‌های دارویی، مدام در حال افزایش است.

به جداول قیمت داروها که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که قیمت‌ها افزایش قابل توجهی داشته‌اند.