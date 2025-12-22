به گزارش خبرنگار مهر بهنقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه، در پی اظهارات مقامات آمریکایی درباره تعقیب و احتمال توقیف یک نفتکش در آبهای بینالمللی در سواحل ونزوئلا افزایش یافت؛ اقدامی که میتواند بیثباتی تازهای در عرضه جهانی نفت ایجاد کند.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۵۳ سنت، معادل ۰.۸۸ درصد افزایش، به ۶۱ دلار رسید. نفت وستتگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۵۱ سنت، معادل ۰.۹۰ درصد رشد، ۵۷ دلار و ۳ سنت معامله میشود.
بازارها به این جمعبندی رسیدهاند که دولت ترامپ قصد دارد رویکردی سختگیرانهتر در قبال تجارت نفت ونزوئلا اتخاذ کند. این مسئله، در کنار تشدید درگیریها میان روسیه و اوکراین، چشمانداز بازار نفت را با ابهام بیشتری مواجه کرده است.
گارد ساحلی آمریکا در حال تعقیب یک نفتکش در آبهای بینالمللی نزدیک به ونزوئلاست؛ اقدامی که در صورت نهایی شدن، دومین عملیات توقیف آمریکا طی یک هفته و سومین مورد در کمتر از دو هفته خواهد بود. کاخ سفید تاکنون واکنشی رسمی به این موضوع نشان نداده است.
به گفته تحلیلگران، روند صعودی اخیر قیمت نفت تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی شکل گرفته؛ از جمله اعلام ترامپ درباره توقیف کامل نفتکشهای تحریمشده ونزوئلا و گزارشها درباره حملات پهپادی اوکراین به ناوگان موسوم به «سایه» روسیه در دریای مدیترانه.
همچنین به نظر میرسد بازار امید خود را به آغاز مذاکرات صلح و دستیابی به توافقی کوتاهمدت میان روسیه و اوکراین از دست داده است؛ موضوعی که بخشی از نگرانیها درباره مازاد عرضه نفت را کاهش داده است.
نفت برنت و نفت آمریکا در مجموع حدود یک درصد طی هفته گذشته کاهش قیمت داشتند و در هفته منتهی به هشتم دسامبر، افتی نزدیک به ۴ درصد را تجربه کرده بودند.
