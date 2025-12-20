افزایش قیمت نفت با نگرانی از اختلال عرضه ونزوئلا

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات امروز تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره اختلال احتمالی عرضه، پس از توقیف یا محدودیت رفت‌وآمد نفتکش‌های ونزوئلا، افزایش یافت. هم‌زمان، فعالان بازار در انتظار تحولات جدید درباره تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین هستند.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۶۵ سنت معادل ۱.۰۹ درصد افزایش به ۶۰ دلار و ۴۷ سنت رسید. نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۵۲ سنت معادل ۰.۹۳ درصد رشد، ۵۶ دلار و ۵۲ سنت در هر بشکه معامله شد.

هر دو شاخص نفتی در مجموع حدود یک درصد طی هفته گذشته افزایش قیمت داشتند؛ این در حالی است که قیمت‌ها در هفته پیش از آن نزدیک به ۴ درصد کاهش یافته بود.

در تحولات ژئوپلیتیکی، تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به درگیری میان روسیه و اوکراین ادامه دارد، اما مقامات اروپایی اعلام کرده‌اند که گام‌های بعدی به تصمیم اوکراین و کشورهای اروپایی بستگی دارد. سران اتحادیه اروپا روز جمعه موافقت کردند ۹۰ میلیارد یورو (حدود ۱۰۵ میلیارد دلار) وام در اختیار اوکراین قرار دهند تا هزینه‌های جنگ در دو سال آینده تأمین شود.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز جمعه بدون ارائه پیشنهاد مشخصی برای صلح، اتحادیه اروپا را به «سرقت دارایی‌های روسیه» متهم کرد. هم‌زمان، اوکراین با حمله پهپادی به ناوگان موسوم به «سایه» نفتکش‌های روسیه در دریای مدیترانه، فشار بر صادرات نفت روسیه را افزایش داده است.

در جبهه ونزوئلا، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن دیگر نگران پیامدهای تنش با روسیه در قبال اقدامات علیه ونزوئلا نیست و دولت دونالد ترامپ نیروهای نظامی خود را به منطقه کارائیب اعزام کرده است.

با این حال، هنوز روشن نیست دولت آمریکا چگونه قصد دارد محدودیت‌های تردد نفتکش‌ها در مسیر ونزوئلا را اجرا کند. ونزوئلا که حدود یک درصد از تولید نفت جهان را در اختیار دارد، روز پنجشنبه به دو نفتکش غیرتحریمی اجازه داد بنادر این کشور را به مقصد چین ترک کنند.