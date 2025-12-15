فرماندار سیریک بر آمادگی کامل ستاد بحران شهرستان تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد بحران شهرستان سیریک شامگاه یکشنبه و پس از صدور هشدار هواشناسی سطح قرمز شماره یک، با ریاست رضا شهیدیان فرماندار شهرستان سیریک برگزار شد. در این جلسه که با حضور اعضای ستاد پیشگیری و هماهنگی بحران شهرستان برگزار گردید، تصمیمات و مصوبات مهمی به تصویب رسید که در راستای آمادهباش کامل شهرستان برای مقابله با بحرانها و کاهش خطرات احتمالی اتخاذ شدهاند.
شهیدیان، در این جلسه با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی، تاکید کرد: برای مقابله با شرایط بحرانی و کاهش خسارات، همه دستگاهها باید با تمام توان در آمادهباش کامل باشند. وی همچنین از اعضای ستاد پیشگیری خواست تا به سرعت اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند و آنها را از خطرات احتمالی آگاه کنند.
فرماندار سیریک به مصوبات این جلسه اشاره کرد و افزود: از تاریخ ۲۴ تا ۲۹ آذرماه، تمامی مرخصیها و مأموریتهای بخشداران، شهرداران، مدیران دستگاههای اجرایی، جانشینان آنها و دهیاران لغو و آنها موظف به آمادگی کامل برای مقابله با بحرانها هستند.
وی افزود: اداره راهداری و حمل و نقل جادهای با همکاری بخشداران و ادارات مختلف، باید اقدام به جانمایی و آمادهسازی ماشینآلات برای بازگشایی مسیرهای مسدود شده احتمالی کند.
شهیدیان ادامه داد: شهرداران و دهیاران موظف شدند در اسرع وقت نسبت به پاکسازی مسیلهای رودخانههای فصلی و سایر کانالهای آبراهی اقدام کنند.
فرماندار سیریک عنوان کرد: داره جهاد کشاورزی با همکاری بخشداران و اداره صمت، به تأمین مایحتاج ضروری روستاییان با توجه به بارندگیهای پیشبینی شده، اقدام خواهد کرد.
وی عنوان کرد: ادارات برق، آب و فاضلاب و مخابرات موظف به آمادهباش کامل نیروهای خود برای رفع مشکلات احتمالی در اسرع وقت هستند.
فرماندار سیریک همچنین به شهروندان توصیه کرد: از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و از قرارگیری در مسیر رودخانههای فصلی، مکانهای مرتفع و نزدیکی به تیرهای برق اجتناب کنند.
وی افزود: ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بسیج سپاه موظف به آماده سازی سالنهای ورزشی برای اسکان اضطراری در صورت نیاز شدند.
فرماندار سیریک در پایان تاکید کرد: همکاری و هماهنگی همه دستگاهها و نهادها در چنین مواقعی، میتواند از بروز حوادث و خسارات غیرقابل جبران جلوگیری کرده و به سرعت مشکلات را برطرف سازد.
