بدوی: پرداخت هرگونه وجه در زمان پیش‌ نویس قرارداد املاک ممنوع است

سعید بدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماده یک قانون الزام اظهار کرد: یک سال پس از راهاندازی رسمی سامانه اسناد غیررسمی موضوع ماده ۱۰ این قانون، تمامی اقدامات حقوقی منجر به انتقال مالکیت اموال غیرمنقول باید از طریق سامانه ثبت الکترونیک انجام شود و در غیر این صورت، این اقدامات در مراجع قضائی، شبهقضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود، مگر دعوای استرداد عوضین.
وی افزود: در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر در این قانون، هیچگونه شکایت کیفری یا دعوای حقوقی از جمله تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی، الزام به تنظیم سند، خلع ید و سایر دعاوی مشابه پذیرفته نخواهد شد. همچنین دستگاههای اجرایی و دولتی مکلفاند از پذیرش اسنادی که مطابق مقررات قانونی تنظیم نشدهاند، خودداری کنند.
صدور سند برای ساختمانهای فاقد پایان کار
مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با اشاره به ماده ۱۴ قانون الزام گفت: چنانچه ساختمانی فاقد پایان کار باشد، اما در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ یا ماده ۹۹ قانون شهرداریها صرفاً مشمول جریمه شده و رأی تخریب نداشته باشد، با رعایت تشریفات قانونی و با قید میزان جریمه، سند مالکیت برای آن صادر خواهد شد.
بدوی با بیان اینکه دارندگان اسناد عادی مالکیت باید نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام کنند، تصریح کرد: کلیه اشخاص دارای اسناد عادی مکلفاند ظرف دو سال از تاریخ راهاندازی رسمی سامانه، ادعای خود را در سامانه ثبت ادعا ثبت کنند و پس از آن نیز دو سال فرصت دارند اقدامات قانونی لازم را انجام دهند. در صورت عدم اقدام در مهلتهای مقرر، افراد حق طرح ادعا نسبت به اراضی دولتی و عمومی را از دست داده و نمیتوانند علیه اشخاص ثالثی که با حسن نیت زودتر سند رسمی اخذ کردهاند، ادعایی مطرح کنند.
تفاوت اسناد مالکیت سبز و زردرنگ
وی در خصوص رنگ اسناد مالکیت تکبرگ توضیح داد: اسناد مالکیت بنفشرنگ متعلق به املاک دولتی است و اسنادی که برای مردم صادر میشود، در دو رنگ زرد و سبز است. اسناد زردرنگ پیش از تاریخ ابلاغ قانون الزام (سوم تیرماه ۱۴۰۳) صادر شدهاند و اسناد سبزرنگ پس از این تاریخ صادر میشوند.
بدوی با تأکید بر اینکه هر دو نوع سند معتبر بوده و مالکیت را اثبات میکنند، افزود: با این حال، دارندگان اسناد مالکیت سبزرنگ مجاز به انجام معامله عادی نیستند و کلیه نقلوانتقالات این املاک باید به صورت رسمی انجام شود.
نقش مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان در پایان با اشاره به تفکیک نقش مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی در قانون الزام خاطرنشان کرد: مردم میتوانند برای تنظیم پیشنویس قرارداد به مشاوران املاکی که پروانه تخصصی از سازمان ثبت دریافت کردهاند مراجعه کنند، اما حداکثر ظرف پنج روز باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه و قرارداد را به صورت رسمی و قطعی ثبت کنند.
وی تأکید کرد: پیشنویس قرارداد هیچگونه اثر حقوقی ندارد و به شهروندان اکیداً توصیه میشود در زمان تنظیم پیشنویس قراردادهای املاک، هیچ وجهی پرداخت یا دریافت نکنند.
