به گزارش خبرنگار مهر، صفدر کشاورز بعد از ظهر شنبه در حاشیه دیدار مردمی در یکی از مساجد زنجان از اجرای دو قانون کلیدی و تأثیرگذار در حوزه صدور اسناد مالکیت و نحوه نقلوانتقال رسمی املاک خبر داد و گفت: محدودیتهای گذشته برای صدور اسناد برداشته شده و فرآیند دریافت سند برای مالکان سادهتر شده است.
وی با اشاره به قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳ افزود: طبق این قانون اداره ثبت موظف بود طی پنج سال اسناد دفترچهای را به اسناد تکبرگ تبدیل کند. سند تکبرگ علاوه بر نقشه دقیق و برداشت مختصات جغرافیایی، امکان شناسایی دقیق موقعیت ملک را در صورت بروز اختلاف فراهم میکند قابلیتی که اسناد دفترچهای فاقد آن بودند.
کشاورز با بیان اینکه اگر ملکی فاقد سند است و در حال حاضر مالکان میتوانند با حذف محدودیتهای قبلی، برای دریافت سند رسمی اقدام کنند، ادامه داد: دارندگان اسناد سبزرنگ که از تابستان سال گذشته صادر شدهاند، ملزم به انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی هستند و افرادی که هنوز سند دفترچهای دارند باید برای دریافت سند تکبرگ به ادارات ثبت مراجعه کنند.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: این قانون که سال گذشته به تصویب رسید، همراه با قانون جامع حدنگار نقش بسزایی در تثبیت مالکیت و ساماندهی نقلوانتقال املاک داشته است.
کشاورز با بیان اینکه طبق این قوانین، همه مالکان زمین و ساختمان موظف به دریافت سند رسمی هستند، افزود: پیش از این اگر زمین کشاورزی کوچکتر از حد نصاب مشخصی بود و صدور سند ممکن نبود اما این محدودیت اکنون برداشته شده و برای هر زمین کشاورزی صرف نظر از مساحت امکان دریافت سند وجود دارد.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره مشکلات موجود در گذشته در زمینه صدور سند ساختمانها، ادامه داد: در گذشته برخی ساختمانها به دلیل نداشتن پایان کار یا وجود آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ امکان دریافت سند نداشتند اما در قانون جدید حتی اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی صادر کرده و مالک جریمه را پرداخت نکرده باشد، شهرداری موظف به صدور پایان کار است.
کشاورز با اشاره به اسناد سبزرنگ گفت: از تابستان سال گذشته، اسناد جدیدی با رنگ سبز صادر میشوند که نقلوانتقال آنها فقط در دفاتر اسناد رسمی مجاز است و بنگاههای املاک اجازه تنظیم قراردادهای عادی برای این املاک را ندارند.
وی ادامه داد: این تغییرات قانونی گامی مهم در جهت شفافسازی، تثبیت مالکیت و تسهیل نقلوانتقال رسمی املاک به شمار میرود و انتظار میرود با اجرای کامل آنها، رضایت مالکین و رونق بازار املاک افزایش یابد.
نظر شما